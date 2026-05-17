19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Salı otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi?

17.05.2026 22:05:00
Haber Merkezi
19 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Salı otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi?
Resmi tatillerde şehir içi ulaşım olanaklarının durumu, özellikle dışarıda planı olan veya çalışmak durumunda kalan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde toplu taşımanın ücretli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Salı otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

19 MAYIS ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Önceki resmi tatillerde uygulanan kararlar doğrultusunda, 19 Mayıs Salı günü şehir içi toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretsiz hizmet vermesi beklenmektedir.

İSTANBUL'DA 19 MAYIS'TA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve Şehir Hatları vapurlarının 19 Mayıs boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak.

19 MAYIS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete kararları doğrultusunda genellikle Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hatlar da resmi tatillerde ücretsiz hizmet vermektedir.

