20 asırlık tapınakta gün batımı konseri

Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi olan Apollon Tapınağı’nda gün batımı konseri düzenlendi. Yüzyıllardır sessizliğe bürünen tapınağın hassasiyeti için kısıtlı sayıda vatandaş konsere katılım sağladı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:07
20 asırlık tapınakta gün batımı konseri
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Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaklaşık 2 bin yıl önce tanrı Apollon için inşaa edilen Apollon Lairbenos Tapınağı'nda yaklaşık 20 asır sonra gün batımı konseri düzenlendi.

Tanrı Apollon’dan dileklerin sunulduğu yer olan Apollon Tapınağı’nda düzenlenen konsere tapınağın hassasiyeti nedeniyle kısıtlı sayıda vatandaş katılım gösterdi. Ayrıca konserde çalınan arp eşliğinde çeşitli danslar da edildi. 


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Apollon Tapınağı Denizli

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