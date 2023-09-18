20 asırlık tapınakta gün batımı konseri
Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi olan Apollon Tapınağı’nda gün batımı konseri düzenlendi. Yüzyıllardır sessizliğe bürünen tapınağın hassasiyeti için kısıtlı sayıda vatandaş konsere katılım sağladı.
Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaklaşık 2 bin yıl önce tanrı Apollon için inşaa edilen Apollon Lairbenos Tapınağı'nda yaklaşık 20 asır sonra gün batımı konseri düzenlendi.
Tanrı Apollon’dan dileklerin sunulduğu yer olan Apollon Tapınağı’nda düzenlenen konsere tapınağın hassasiyeti nedeniyle kısıtlı sayıda vatandaş katılım gösterdi. Ayrıca konserde çalınan arp eşliğinde çeşitli danslar da edildi.
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