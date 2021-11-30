2021'in ‘En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri’ sahiplerini buldu

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçıları, tarihi ve kültürel yerleri keşfetmeye çağıran "En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri" sahiplerini buldu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
30 Kasım 2021 Salı, 03:42
Abone Ol google-news

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçıları, tarihi ve kültürel yerleri keşfetmeye çağıran "En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri" sahiplerini buldu.

Whiteford Point Lighthouse in the Gower Peninsula, south Wales
Steve Liddiard

Steve Liddiard'ın çektiği, Galler'de bulunan Gower Yarımadası'ndaki Whiteford Deniz Feneri karesi, 2021 yılının "en iyi tarihi fotoğrafı" seçildi.

Liddiard, “John Bowen’ın tasarladığı deniz feneri 1865’te, Whiteford’ta suyun sığlaştığı yerleri belirtmek için inşa edilmişti” diyor.

Fotoğrafçı İngiltere’de bu boyutlarda başka bir döküm demir deniz feneri bulunmadığını da ekliyor.

Yarışmada jüri, orijinallik, kompozisyon ve teknik yeterliliğin yanı sıra fotoğrafın arkasındaki hikâye ve onun tarihsel etkisiyle de değerlendirme yapıyor.

Clifton Suspension Bridge in Bristol on a misty morning
Sam Binding

Jüri üyelerinden yayıncı ve tarihçi Dan Snow’a göre ödüller, “İster mükemmel gün doğumunu yakalamak için gecenin ortasında beklemek, ister tarihimizden çok uzak noktaları keşfetmek için tırmanış ve yürüyüş yapmak olsun, yarışmacıların o mükemmel kareyi yakalamaya çalışırken gösterdikleri büyük özveriyi kanıtlıyor”.

Yarışmada Tarihi İngiltere kategorisindeki ödülü, sisli bir gün doğumu sırasında çektiği Bristol’deki ünlü Clifton Asma Köprüsü fotoğrafıyla Sam Binding kazandı.

Binding, “Köprü, şehre açılan bir kapı görevi görüyor ve sis zaten büyüleyici olan bir sahneye sihirli bir dokunuş yapıyor” diyor.

An aerial view of two shipwrecks
Iain McCallum

Tarihin Gerçekleştiği Yer kategorisinde ise ödül, Ekim 1960’ta Severn Nehri’nde trajik bir şekilde çarpışan Wastdale ve Arkendale gemilerinin enkazını dronela fotoğraflayan Iain McCallum'a verildi.

Türkiye'den de Mehmet Masum Süer'in Nemrut'ta çektiği Kommagene Krallığı'nın Kalıntıları fotoğrafı kısa listeye alındı.

Two stone heads in snow, part of the remains of the Kingdom of Commagene in Turkey
Mehmet Masum Suer

Kısa listeye alınan diğer fotoğraflar şöyle:

David Oxtaby - The Shambles, York, İngiltere

An evening view of the Shambles streets in York, England
David Oxtaby

Jo Borzsony - Hereford Katedrali, İngiltere

Hereford Cathedral with light streaming through the windows
Jo Borzsony

Matthew Turner - Sunkenkirk, Göller Bölgesi, İngiltere

Swinside Stone Circle in the Lake District with a sunset
Matthew James Turner

Michael Welch - Neuschwanstein Kalesi, Bavyera, Almanya

Neuschwanstein Castle surrounded by mist
Michael Welch

Pete Edmunds - Battersea Elektrik Santrali, Londra, İngiltere

Construction cranes surround Battersea Power Station in London
Pete Edmunds

Sam Binding - Corfe Kalesi, İngiltere

Sunlight streaming through Corfe Castle ruins in England
Sam Binding

Scott Antcliffe - Bamburgh Kalesi, İngiltere

An orange, blue and purple sunset above Bamburgh Castle in England
Scott Antcliffe

Tom McNally - Bira Fabrikası, Nenthead Madenleri, İngiltere

A climber explores Nenthead Mines in England
Tom McNally

Wayne Budge - Atom Bombası Kubbesi, Hiroşima, Japonya

The Atomic Dome in Hiroshima, Japan
Wayne Budge

Yevhen Samuchenko - 1973 ABD Donanması C-117D, İzlanda

A starlit sky above an abandoned war plane
Yevhen Samuchenko

Kayleigh Blair - Hadrian Duvarı, İngiltere

A view of Hadrian's Wall with a sunset in the background
Kayleigh Blair

BBC Türkçe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler