2021'in ‘En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri’ sahiplerini buldu
Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçıları, tarihi ve kültürel yerleri keşfetmeye çağıran "En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri" sahiplerini buldu.
Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçıları, tarihi ve kültürel yerleri keşfetmeye çağıran "En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri" sahiplerini buldu.
Steve Liddiard'ın çektiği, Galler'de bulunan Gower Yarımadası'ndaki Whiteford Deniz Feneri karesi, 2021 yılının "en iyi tarihi fotoğrafı" seçildi.
Liddiard, “John Bowen’ın tasarladığı deniz feneri 1865’te, Whiteford’ta suyun sığlaştığı yerleri belirtmek için inşa edilmişti” diyor.
Fotoğrafçı İngiltere’de bu boyutlarda başka bir döküm demir deniz feneri bulunmadığını da ekliyor.
Yarışmada jüri, orijinallik, kompozisyon ve teknik yeterliliğin yanı sıra fotoğrafın arkasındaki hikâye ve onun tarihsel etkisiyle de değerlendirme yapıyor.
Jüri üyelerinden yayıncı ve tarihçi Dan Snow’a göre ödüller, “İster mükemmel gün doğumunu yakalamak için gecenin ortasında beklemek, ister tarihimizden çok uzak noktaları keşfetmek için tırmanış ve yürüyüş yapmak olsun, yarışmacıların o mükemmel kareyi yakalamaya çalışırken gösterdikleri büyük özveriyi kanıtlıyor”.
Yarışmada Tarihi İngiltere kategorisindeki ödülü, sisli bir gün doğumu sırasında çektiği Bristol’deki ünlü Clifton Asma Köprüsü fotoğrafıyla Sam Binding kazandı.
Binding, “Köprü, şehre açılan bir kapı görevi görüyor ve sis zaten büyüleyici olan bir sahneye sihirli bir dokunuş yapıyor” diyor.
Tarihin Gerçekleştiği Yer kategorisinde ise ödül, Ekim 1960’ta Severn Nehri’nde trajik bir şekilde çarpışan Wastdale ve Arkendale gemilerinin enkazını dronela fotoğraflayan Iain McCallum'a verildi.
Türkiye'den de Mehmet Masum Süer'in Nemrut'ta çektiği Kommagene Krallığı'nın Kalıntıları fotoğrafı kısa listeye alındı.
Kısa listeye alınan diğer fotoğraflar şöyle:
David Oxtaby - The Shambles, York, İngiltere
Jo Borzsony - Hereford Katedrali, İngiltere
Matthew Turner - Sunkenkirk, Göller Bölgesi, İngiltere
Michael Welch - Neuschwanstein Kalesi, Bavyera, Almanya
Pete Edmunds - Battersea Elektrik Santrali, Londra, İngiltere
Sam Binding - Corfe Kalesi, İngiltere
Scott Antcliffe - Bamburgh Kalesi, İngiltere
Tom McNally - Bira Fabrikası, Nenthead Madenleri, İngiltere
Wayne Budge - Atom Bombası Kubbesi, Hiroşima, Japonya
Yevhen Samuchenko - 1973 ABD Donanması C-117D, İzlanda
Kayleigh Blair - Hadrian Duvarı, İngiltere
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