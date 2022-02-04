2022 BAFTA Ödülleri için adaylar belli oldu
Sinema endüstrisinin önemli gecelerinden biri olan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri'nin (BAFTA) bu yılki adayları belli oldu. Bu yılki filmler arasında 11 dalda ödüle aday gösterilen Dune filmi öne çıktı. İşte adaylar...
İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından Londra’da düzenlenen tören, bu yıl 13 Mart’ta Londra’da gerçekleşecek. Sunuculuğunu Rebel Wilson’ın yapacağı törende Belfast, Dune ve The Power of the Dog En İyi Film dalında yarışacak.
Dune 11 adaylıkla listeyi domine ederken, ardından da toplam sekiz adaylıkla The Power of the Dog öne çıkıyor. Adaylar arasında Don’t Look Up, Licorice Pizza, West Side Story ve Drive My Car da yer alıyor.
Congratulations to all the 2022 #EEBAFTAs nominees! Discover the list in full ??— BAFTA (@BAFTA) February 3, 2022
Tune in on Sunday 13 March to see who takes home those iconic BAFTA masks ?
Bu yılki 75. BAFTA Ödülleri'nde yarışacak filmler şöyle açıklandı...
EN İYİ FİLM
- Belfast
- Don’t Look Up
- Dune
- Licorice Pizza
- The Power of the Dog
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
- After Love
- Ali & Ava
- Belfast
- Boiling Point
- Cyrano
- Everybody’s Talking About Jamie
- House of Gucci
- Last Night in Soho
- No Time To Die
- Passing
EN İYİ YÖNETMEN
- After Love – Aleem Khan
- Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi
- Happening – Audrey Diwan
- Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson
- The Power of the Dog – Jane Campion
- Titane – Julia Ducournau
YABANCI DİLDEKİ EN İYİ FİLM
- Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi, Teruhisa Yamamoto
- The Hand of God – Paolo Sorrentino, Lorenzo Mieli
- Parallel Mothers – Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar
- Petite Maman – Céline Sciamma, Bénédicte Couvreur
- The Worst Person in the World – Joachim Trier, Thomas Robsahm
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
- Being The Ricardos - Aaron Sorkin
- Belfast - Kenneth Branagh
- Don’t Look Up - Adam McKay
- King Richard - Zach Baylin
- Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
- CODA - Sian Heder
- Drive My Car - Ryusuke Hamaguchi
- Dune - Dennis Villeneuve
- The Lost Daughter - Magie Gyllenhaal
- The Power of the Dog - Jane Campion
EN İYİ KADIN OYUNCU
- Lady Gaga – House of Gucci
- Alana Haim – Licorice Pizza
- Emilia Jones – Coda
- Renate Reinsve – The Worst Person in the World
- Joanna Scanlan – After Love
- Tessa Thompson – Passing
EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Adeel Akhtar – Ali & Ava
- Mahershala Ali – Swan Song
- Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog
- Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up
- Stephen Graham – Boiling Point
- Will Smith – King Richard
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Caitríona Balfe – Belfast
- Jessie Buckley – The Lost Daughter
- Ariana Debose – West Side Story
- Ann Dowd – Mass
- Aunjanue Ellis – King Richard
- Ruth Negga – Passing
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Mike Faist – West Side Story
- Ciarán Hinds – Belfast
- Troy Kotsur – Coda
- Woody Norman – C’mon C’mon
- Jesse Plemons – The Power of the Dog
- Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog
EN İYİ BELGESEL
- Becoming Cousteau – Liz Garbus, Dan Cogan
- Cow – Andrea Arnold, Kat Mansoor
- Flee – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström
- The Rescue – Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, John Battsek, P. J. Van Sandwijk
- Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised) – Ahmir “Questlove” Thompson, David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Pate
EN İYİ ANİMASYON FİLM
- Encanto – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clarke Spencer
- Flee – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström
- Luca – Enrico Casarosa, Andrea Warren
- The Mitchells Vs the Machines – Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller
EN İYİ MÜZİK
- Being the Ricardos – Daniel Pemberton
- Don’t Look Up – Nicholas Britell
- Dune – Hans Zimmer
- The French Dispatch – Alexandre Desplat
- The Power of the Dog – Jonny Greenwood
EN İYİ CAST
- Boiling Point – Carolyn Mcleod
- Dune – Francine Maisler
- The Hand of God – Massimo Appolloni, Annamaria Sambucco
- King Richard – Rich Delia, Avy Kaufman
- West Side Story – Cindy Tolan
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
- Dune – Greig Fraser
- Nightmare Alley – Dan Laustsen
- No Time to Die – Linus Sandgren
- The Power of the Dog – Ari Wegner
- The Tragedy of Macbeth – Bruno Delbonnel
EN İYİ KURGU
- Belfast – Úna Ní Dhonghaíle
- Dune – Joe Walker
- Licorice Pizza – Andy Jurgensen
- No Time to Die – Tom Cross, Elliot Graham
- Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised) – Joshua L. Pearson
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
- Cyrano – Sarah Greenwood, Katie Spencer
- Dune – Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos
- The French Dispatch – Adam Stockhausen, Rena Deangelo
- Nightmare Alley – Tamara Deverell, Shane Vieau
- West Side Story – Adam Stockhausen, Rena Deangelo
EN İYİ KOSTÜM
- Cruella – Jenny Beavan
- Cyrano – Massimo Cantini Parrini
- Dune – Robert Morgan, Jacqueline West
- The French Dispatch – Milena Canonero
- Nightmare Alley – Luis Sequeira
EN İYİ SAÇ&MAKYAJ
- Cruella – Nadia Stacey, Naomi Donne
- Cyrano – Alessandro Bertolazzi, Siân Miller
- Dune – Love Larson, Donald Mowat
- The Eyes of Tammy Faye – Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh
- House of Gucci – Frederic Aspiras, Jane Carboni, Giuliano Mariana, Sarah Nicole Tanno
EN İYİ SES
- Dune – Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett
- Last Night in Soho – Colin Nicolson, Julian Slater, Tim Cavagin, Dan Morgan
- No Time to Die – James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor
- A Quiet Place Part II – Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van Der Ryn
- West Side Story – Brian Chumney, Tod Maitland, Andy Nelson, Gary Rydstrom
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
- Dune – Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer
- Free Guy – Swen Gillberg, Brian Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick
- Ghostbusters: Afterlife – Aharon Bourland, Sheena Duggal, Pier Lefebvre, Alessandro Ongaro
- The Matrix Resurrections – Tom Debenham, Hew J Evans, Dan Glass, J. D. Schwaim
- No Time to Die – Mark Bokowski, Chris Corbould, Joel Green, Charlie Noble
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