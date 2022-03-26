2022 İstanbul Film Festivali ne zaman? İşte festival filmleri ve bilet fiyatları

26 Mart 2022 Cumartesi, 13:48

Sinemaseverlerin merakla beklediği İstanbul Film Festivali 2022 filmleri açıklandı. 41 yıldır her yılın nisan ayının ilk iki haftasında düzenlenen İstanbul Film Festivali, Beyoğlu'ndaki sinema salonlarında gerçekleştiriliyor. Fakat son yıllarda Beyoğlu'ndaki sinema salonlarının kapanması dolayısıyla zaman içerisinde festival heyecanı Nişantaşı, Ortaköy, Levent, Kadıköy gibi semtlere taşındı.

2022 İSTANBUL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, 8-19 Nisan 2022 günleri arasında gerçekleştirilecek. Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30 seanslarında yapılacak.

Festivalin açılışını, dünya prömiyerini Şubat 2022'de Berlin Film Festivali'nde yapan ve En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan Rabiye Kurnaz, George W. Bush'a Karşı yapacak.

2022 İSTANBUL FİLM FESTİVALİ'NDE HANGİ FİLMLER GÖSTERİLECEK?

Film gösterimlerini ve özel söyleşileri içeren festival programını, İKSV'nin film.iksv.org/tr/program internet adresinden incelemek mümkün.

Dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programı ile sinemaseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

2022 İSTANBUL FİLM FESTİVALİ HANGİ SALONLARDA YAPILACAK?

Türkiye'nin en büyük ve en prestijli sinema etkinliği İstanbul Film Festivali'nin bu yılki filmleri Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi; Nişantaşı'ndaki City's AVM; Kadıköy'deki Sinematek/Sinemaevi, Kadıköy Sineması salonlarında izlenebilecek.

Her filmin farklı bir gerçeklik ve ihtimal temsili olduğu içgörüsünden yola çıkan iletişim kampanyası, rüya metaforu üzerinden bilinçaltı, gerçeklik ve gerçeklik-üstü temalarını işliyor. Kampanyanın tüm kreatif çıktıları ise; festivalin 41 yılı boyunca ağırladığı ikonik sahnelerin izlerini taşıyan bir sinema perdesinin, tüm şehri gezmesine tanık oluyor.

2022 İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

* Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) 35 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 TL

* Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) tam 45 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 TL

* Tüm 21.30 seansları 45 TL

* Pera Müzesi'nde gösterimlerin bilet fiyatları 35 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 TL

* Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) seanslarında 65 yaş ve üzeri yurttaşlara yüzde 25 indirim yapılacak

2022 İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BİLETİ NASIL ALINIR?

41. İstanbul Film Festivali biletleri www.passo.com.tr web sayfası üzerinden ve Passo mobil uygulamasından online satın alınabilecek. Öte yandan İKSV gişelerinde de bilet satın almak mümkün. İKSV gişelerinin pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olduğunu belirtelim.

Bir seansa bir kişi en fazla 10 bilet alabilir. 41. İstanbul Film Festivali bilet fiyatları şöyle:

* 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.30'da Siyah Lale Kart Üyeleri için indirimli satış

* 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.30'da Beyaz Lale Kart Üyeleri için indirimli satış

* 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Kırmızı Lale Kart Üyeleri için indirimli satış

* 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 10.30'da genel satış