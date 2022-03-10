Sinema Müzesi'ndeki '8 Mart' gösterisine pols engeli
Polis, İstiklal Caddesi’ni kapatınca Sinema Müzesi ve Atlas Sineması’nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlediği gösteriye kimse gidemedi.
Polis, caddeye girişleri kapatınca Sinema Müzesi, günlerce hazırlandıkları gösteriyi 20 kişiye yaptı. Onların da çoğu sarı basın kartlı gazeteci oldukları için gelebilmişti.
“Mart Atlası”ndan bahsediyorum. Müzikli, sinemalı, söyleşili bir gösteri. Canlı orkestra, canlı müzik. Konuşmacılar MGSA Rektörü Handan İnci Elçi, sinema sanatçısı Selen Uçer ve Semra Dündar. Gitmeden önce Sinema Müzesi Müdürü Ceyhun Tuzcu’yu iki kez arıyorum, “Biz iptal etmiyoruz, sanatçılarımız geldi, kayıt alacağız, sonra gösteririz. Gelebilirseniz buyurun, ama caddede kimse yok!” diyor. Galata’da oturuyorum zaten kadın yürüyüşüne de bakacağım. Basın kartımı elime alıp çıkıyorum sokağa ki sokak başında bile polisler ve barikatlar. Kartımı gösterip BASIN diye fısıldıyorum, polis buyurun diyor. Sonra bu bütün cadde boyunca devam ediyor! Sivil sandılar kesin! Salona girdiğimizde manzara ironik: Sahnede konuşmacılar yerlerini almış, Atlas’ın kocaman perdesinde zaman zaman filmlerden gösterimler. Orkestra çalıyor, herkes sırayla konuşuyor, şarkı bile söylüyor. Salona dağılmış birkaç izleyici. Moderatör Banu Karakuş’un neşesine diyecek yok, moralini hiç bozmuyor. Konu “8 Filmde 8 Kadın Şarkısı”ydı. Tabii ki biraz karıştı, aksadı ama eski filmlerden parçalar da olsa izlemek çok keyifliydi. Sinema Müzesi, bu gösterimleri sadece özel günlerde değil, haftanın belli günlerinde mutlaka yapmalı, Sinematek işlevi görmeli. Gençlerin de ayağı alışır, hiç çıkmazlar.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
- Seray Sever'in babası son yolculuğuna uğurlandı
- CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Gizli bir mezarda 11 ceset bulundu
- AB'nin Rus gazıyla bağını kesme planı neleri öngörüyor?
- Meteoroloji kent kent uyardı: Kar başlıyor!
- ABD, Polonya'ya 2 Patriot bataryası gönderiyor
- Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
- Zelenski: 'Savaş bitmeli'
- Yeni dönem başlıyor: Herzog bugün Erdoğan'la görüşecek
- Fenerbahçeli futbolcu Arda sözleşmesini uzattı
- Cornelius, iki hedef koydu
- Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı