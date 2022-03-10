Sinema Müzesi'ndeki '8 Mart' gösterisine pols engeli

10 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Polis, caddeye girişleri kapatınca Sinema Müzesi, günlerce hazırlandıkları gösteriyi 20 kişiye yaptı. Onların da çoğu sarı basın kartlı gazeteci oldukları için gelebilmişti.

“Mart Atlası”ndan bahsediyorum. Müzikli, sinemalı, söyleşili bir gösteri. Canlı orkestra, canlı müzik. Konuşmacılar MGSA Rektörü Handan İnci Elçi, sinema sanatçısı Selen Uçer ve Semra Dündar. Gitmeden önce Sinema Müzesi Müdürü Ceyhun Tuzcu’yu iki kez arıyorum, “Biz iptal etmiyoruz, sanatçılarımız geldi, kayıt alacağız, sonra gösteririz. Gelebilirseniz buyurun, ama caddede kimse yok!” diyor. Galata’da oturuyorum zaten kadın yürüyüşüne de bakacağım. Basın kartımı elime alıp çıkıyorum sokağa ki sokak başında bile polisler ve barikatlar. Kartımı gösterip BASIN diye fısıldıyorum, polis buyurun diyor. Sonra bu bütün cadde boyunca devam ediyor! Sivil sandılar kesin! Salona girdiğimizde manzara ironik: Sahnede konuşmacılar yerlerini almış, Atlas’ın kocaman perdesinde zaman zaman filmlerden gösterimler. Orkestra çalıyor, herkes sırayla konuşuyor, şarkı bile söylüyor. Salona dağılmış birkaç izleyici. Moderatör Banu Karakuş’un neşesine diyecek yok, moralini hiç bozmuyor. Konu “8 Filmde 8 Kadın Şarkısı”ydı. Tabii ki biraz karıştı, aksadı ama eski filmlerden parçalar da olsa izlemek çok keyifliydi. Sinema Müzesi, bu gösterimleri sadece özel günlerde değil, haftanın belli günlerinde mutlaka yapmalı, Sinematek işlevi görmeli. Gençlerin de ayağı alışır, hiç çıkmazlar.