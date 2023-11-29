2023'ün en çok dinlenenleri açıklandı! İşte listenin zirvesindeki sanatçı
Spotify, her yıl kullanıcıların o yıl içerisinde en çok dinledikleri müziklerin listesini ve istatistiğini paylaşıyor. Spotify kullanıcıları yıllık özetlerini merak etti. Peki, bu yılın en çok dinlenen şarkıları, albümleri, podcastleri neler? Bu yılın en çok dinlenen sanatçısı kim?
Popüler müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify, her yıl olduğu gibi kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları ve sanatçıları yayınlandı. Peki, Bu yılın en çok dinlenen şarkıları, albümleri,podcastleri neler? Bu yılın en çok dinlenen sanatçısı kim?
EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI
Türkiye’de 2023’ün en çok dinlenen sanatçısı pop türünde tanınan Semicenk oldu ve 2018’den beri zirvede olan rap’i tahtından ederek 2023’ün en çok dinlenen şarkıları listesine 4 şarkıyla girdi. Geçen yılın en çok dinlenen sanatçısı UZI, bu yıl ikinci sıraya geriledi. Sezen Aksu ise üçüncü sırada yer aldı. Motive ve Lvbel C5 ise sırasıyla listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer aldı.
EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI
Bu sene yılın en çok dinlenen şarkısı Simge’den “Aşkın Olayım” oldu. Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen şarkının ünü, futbol sahalarından tüm Türkiye’ye ulaştı. Semicenk ve Reymen’den “Yana Yana” listeye ikinci sıradan girerken, Lvbel C5 ve Güneş’ten “NKBİ X YAPAMAM - Remix” üçüncü sırada yer aldı. Bunların ardından AFFETMEM ile BLOK3 dördüncü; Pişman Değilim ile Semicenk ve Doğu Swag ise beşinci sıradan takip etti.
EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇI
Bu yıl en çok dinlenen kadın sanatçı değişmedi. 2023 listesinde Sezen Aksu yeniden en çok dinlenen kadın sanatçı kategorisinde zirveye ulaştı. Aksu’yu Güneş takip ederken listenin üçüncü sırasında ise Melike Şahin yer aldı. Simge ve Hande Yener, en çok dinlenen kadın sanatçılar sıralamasında dördüncü ve beşinci sıraya yerleşti.
EN ÇOK DİNLENEN ALBÜM
2023’ün en çok dinlenen albümü Motive’nin “Romantik” albümü oldu. İki albümle birden ilk 10’a giren UZI, “EL CHAVO” ile ikinci sırada yer aldı. Heijan ve Muti’nin bu yıl çıkan hit albümü “Hermano” üçüncü sırada, Mabel Matiz’in son albümü “Fatih” ise onu dördüncü sıradan takip ediyor. 2023’ün en çok dinlenen albümlerinin beşinci sırasına ise Simge’den Ben Bazen yerleşti.
EN ÇOK DİNLENEN PODCAST
2023’ün en çok dinlenen podcasti, geçen yılki gibi “Ortamlarda Satılacak Bilgi” oldu. “Kendine İyi Davran” ve “Merdiven Altı Terapi” podcastleri, listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı. “Meksika Açmazı” en çok dinlenen dördüncü yapım olurken “Hayalhanem” ise beşinci sırada yer buldu.
2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR
Semicenk
UZI
Sezen Aksu
Motive
Lvbel C5
BLOK3
cakal
Mabel Matiz
Emir Can İğrek
Ezhel
2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
Aşkın Olayım - Simge
Yana Yana - Semicenk, Reynmen
NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
AFFETMEM - BLOK3
Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
Sevecek Sandım - Semicenk
Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
VUR - BLOK3
24/7 - ALIZADE, BEGE
2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
ROMANTİK - Motive
EL CHAVO - UZI
Hermano - Heijan, Muti
Fatih - Mabel Matiz
Ben Bazen - Simge
Parti İptal - Emir Can İğrek
Kan - UZI
Maya - Mabel Matiz
Atlantis - Güneş
Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR
Sezen Aksu
Güneş
Melike Şahin
Simge
Hande Yener
Ebru Gündeş
ALIZADE
Hadise
Gülşen
Taylor Swift
2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN PODCASTLER
Ortamlarda Satılacak Bilgi
Kendine İyi Davran
Merdiven Altı Terapi
Meksika Açmazı
Hayalhanem Podcast
Barış Özcan ile 111 Hz
Bu Mu Yani?
Fularsız Entellik
Nasıl Olunur
Psikopatika
2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR
Taylor Swift
Bad Bunny
The Weeknd
Drake
Peso Pluma
Feid
Travis Scott
SZA
KAROL G
Lana Del Rey
2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
Flowers - Miley Cyrus
Kill Bill - SZA
As It Was - Harry Styles
Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
Cruel Summer - Taylor Swift
Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage
Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez
Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap, Shakira
Anti-Hero - Taylor Swift
2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
Midnights - Taylor Swift
SOS - SZA
Starboy - The Weeknd, Daft Punk
MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G, Carla Morrison
One Thing At A Time - Morgan Wallen
Lover - Taylor Swift
HEROES & VILLAINS - Metro Boomin
GÉNESIS - Peso Pluma
Harry’s House - Harry Styles
SPOTIFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?
Spotify özetinde en çok dinlenen şarkıcı, sanatçılar ve podcast'ler olmak üzere ayrıntılar yer alıyor. Spotify özeti açıklandığı zaman Spotify'ın ana sayfasında Wrapped'a erişim sağlanacak.
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