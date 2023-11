2023'ün en çok dinlenenleri açıklandı! İşte listenin zirvesindeki sanatçı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:58

Güncelleme: 29.11.2023 - 17:41

Popüler müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify, her yıl olduğu gibi kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları ve sanatçıları yayınlandı. Peki, Bu yılın en çok dinlenen şarkıları, albümleri,podcastleri neler? Bu yılın en çok dinlenen sanatçısı kim?

EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI

Türkiye’de 2023’ün en çok dinlenen sanatçısı pop türünde tanınan Semicenk oldu ve 2018’den beri zirvede olan rap’i tahtından ederek 2023’ün en çok dinlenen şarkıları listesine 4 şarkıyla girdi. Geçen yılın en çok dinlenen sanatçısı UZI, bu yıl ikinci sıraya geriledi. Sezen Aksu ise üçüncü sırada yer aldı. Motive ve Lvbel C5 ise sırasıyla listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer aldı.

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI

Bu sene yılın en çok dinlenen şarkısı Simge’den “Aşkın Olayım” oldu. Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen şarkının ünü, futbol sahalarından tüm Türkiye’ye ulaştı. Semicenk ve Reymen’den “Yana Yana” listeye ikinci sıradan girerken, Lvbel C5 ve Güneş’ten “NKBİ X YAPAMAM - Remix” üçüncü sırada yer aldı. Bunların ardından AFFETMEM ile BLOK3 dördüncü; Pişman Değilim ile Semicenk ve Doğu Swag ise beşinci sıradan takip etti.

EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇI

Bu yıl en çok dinlenen kadın sanatçı değişmedi. 2023 listesinde Sezen Aksu yeniden en çok dinlenen kadın sanatçı kategorisinde zirveye ulaştı. Aksu’yu Güneş takip ederken listenin üçüncü sırasında ise Melike Şahin yer aldı. Simge ve Hande Yener, en çok dinlenen kadın sanatçılar sıralamasında dördüncü ve beşinci sıraya yerleşti.

EN ÇOK DİNLENEN ALBÜM

2023’ün en çok dinlenen albümü Motive’nin “Romantik” albümü oldu. İki albümle birden ilk 10’a giren UZI, “EL CHAVO” ile ikinci sırada yer aldı. Heijan ve Muti’nin bu yıl çıkan hit albümü “Hermano” üçüncü sırada, Mabel Matiz’in son albümü “Fatih” ise onu dördüncü sıradan takip ediyor. 2023’ün en çok dinlenen albümlerinin beşinci sırasına ise Simge’den Ben Bazen yerleşti.

EN ÇOK DİNLENEN PODCAST

2023’ün en çok dinlenen podcasti, geçen yılki gibi “Ortamlarda Satılacak Bilgi” oldu. “Kendine İyi Davran” ve “Merdiven Altı Terapi” podcastleri, listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı. “Meksika Açmazı” en çok dinlenen dördüncü yapım olurken “Hayalhanem” ise beşinci sırada yer buldu.

2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

Semicenk

UZI

Sezen Aksu

Motive

Lvbel C5

BLOK3

cakal

Mabel Matiz

Emir Can İğrek

Ezhel

2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

Aşkın Olayım - Simge

Yana Yana - Semicenk, Reynmen

NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

AFFETMEM - BLOK3

Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag

Sevecek Sandım - Semicenk

Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast

Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz

VUR - BLOK3

24/7 - ALIZADE, BEGE

2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

ROMANTİK - Motive

EL CHAVO - UZI

Hermano - Heijan, Muti

Fatih - Mabel Matiz

Ben Bazen - Simge

Parti İptal - Emir Can İğrek

Kan - UZI

Maya - Mabel Matiz

Atlantis - Güneş

Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan

2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR

Sezen Aksu

Güneş

Melike Şahin

Simge

Hande Yener

Ebru Gündeş

ALIZADE

Hadise

Gülşen

Taylor Swift

2023 TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN PODCASTLER

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Kendine İyi Davran

Merdiven Altı Terapi

Meksika Açmazı

Hayalhanem Podcast

Barış Özcan ile 111 Hz

Bu Mu Yani?

Fularsız Entellik

Nasıl Olunur

Psikopatika

2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

KAROL G

Lana Del Rey

2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

Flowers - Miley Cyrus

Kill Bill - SZA

As It Was - Harry Styles

Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto

Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma

Cruel Summer - Taylor Swift

Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap, Shakira

Anti-Hero - Taylor Swift

2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Midnights - Taylor Swift

SOS - SZA

Starboy - The Weeknd, Daft Punk

MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G, Carla Morrison

One Thing At A Time - Morgan Wallen

Lover - Taylor Swift

HEROES & VILLAINS - Metro Boomin

GÉNESIS - Peso Pluma

Harry’s House - Harry Styles

SPOTIFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify özetinde en çok dinlenen şarkıcı, sanatçılar ve podcast'ler olmak üzere ayrıntılar yer alıyor. Spotify özeti açıklandığı zaman Spotify'ın ana sayfasında Wrapped'a erişim sağlanacak.