Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:39

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:39

Spotify, kullanıcılara kendi çalma listelerini oluşturma özgürlüğü tanırken, aynı zamanda geniş bir çalma listesi arşivine de erişim sağlar. Ancak, bazen hoşunuza gitmeyen bir şarkı olabilir. Spotify, bu durumu düşünerek Premium abonelerine, seçtikleri çalma listelerindeki şarkıları gizleme özelliği sunuyor. Peki Spotify çalma listelerindeki şarkılar nasıl gizlenir?

SPOTIFY ÇALMA LİSTELERİNDEKİ ŞARKILAR NASIL GİZLENİR?



Spotify uygulamasını açın ve seçtiğiniz çalma listesini belirleyin. Gizlemek istediğiniz şarkıyı bulun ve yanındaki üç noktaya dokunun. Açılan menüden "Şarkıyı Gizle" seçeneğine dokunun.

Bu işlem sonrasında, gizlenen şarkılar çalma listesinde otomatik olarak atlanacaktır. Eğer fikrinizi değiştirirseniz ve gizli şarkıları tekrar görmek isterseniz, bu adımları izleyebilirsiniz: