Spotify çalma listelerindeki şarkılar nasıl gizlenir?

Dünyanın en popüler müzik dinleme programlarından biri olan Spotify'da kullanıcılar kendilerine özel çalma listeleri oluşturabiliyor. Peki bu çalma listelerindeki şarkılar nasıl gizlenir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:39
Spotify çalma listelerindeki şarkılar nasıl gizlenir?
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Spotify, kullanıcılara kendi çalma listelerini oluşturma özgürlüğü tanırken, aynı zamanda geniş bir çalma listesi arşivine de erişim sağlar. Ancak, bazen hoşunuza gitmeyen bir şarkı olabilir. Spotify, bu durumu düşünerek Premium abonelerine, seçtikleri çalma listelerindeki şarkıları gizleme özelliği sunuyor. Peki Spotify çalma listelerindeki şarkılar nasıl gizlenir?

SPOTIFY ÇALMA LİSTELERİNDEKİ ŞARKILAR NASIL GİZLENİR?

  1. Spotify uygulamasını açın ve seçtiğiniz çalma listesini belirleyin.
  2. Gizlemek istediğiniz şarkıyı bulun ve yanındaki üç noktaya dokunun.
  3. Açılan menüden "Şarkıyı Gizle" seçeneğine dokunun.

Bu işlem sonrasında, gizlenen şarkılar çalma listesinde otomatik olarak atlanacaktır. Eğer fikrinizi değiştirirseniz ve gizli şarkıları tekrar görmek isterseniz, bu adımları izleyebilirsiniz:

  1. Spotify uygulamasını açın ve seçtiğiniz çalma listesini belirleyin.
  2. Göstermek istediğiniz gizli şarkının yanındaki üç noktaya dokunun (gizli şarkılar gri renkte ve kırmızı daire içinde eksi simgesiyle gösterilir).
  3. Açılan menüden "Gizli" seçeneğine dokunun.

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