Eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam 3 milyon 549 bin kişi bulunurken yenileme yapılmaması durumunda ehliyetler geçersiz sayılacak. Peki, 2025 Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor? Ehliyet yenileme başvuru ücreti ne kadar?





2025 EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre 31 Temmuz’da doluyor.

Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak