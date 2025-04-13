Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:18

Güncelleme: 13.04.2025 - 17:18

Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 7 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir?

2025 GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

Başvuru yapan kişiler, sonuçlarını saat 19.00’dan itibaren kontrol edebilirler.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Green Card çekilişi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

1- Resmi Green Card Sonuç Sorgulama Sayfasına Girin

https://dvprogram.state.gov adresine giriş yapın.

2- Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) Girin

Başvuru yaparken size verilen confirmation number (onay numarası) ile sisteme giriş yapın.

3- Kişisel Bilgilerinizi Doğru Şekilde Girin

Soyadınızı ve doğum yılınızı doğru bir şekilde girerek sonucu sorgulayabilirsiniz.

4- Sonuç Sayfasını Kontrol Edin

Eğer "Selected" yani seçildiniz mesajını görüyorsanız, sonraki adımlara geçmek için talimatları dikkatlice okuyun.