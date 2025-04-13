2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir?
Gözler Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card'ta, başvuru sonuçları geçtiğimiz sene hatırlanacağı gibi 4 Mayıs tarihinde erişime sunuldu. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir?
Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 7 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir?
2025 GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
Başvuru yapan kişiler, sonuçlarını saat 19.00’dan itibaren kontrol edebilirler.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Green Card çekilişi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:
1- Resmi Green Card Sonuç Sorgulama Sayfasına Girin
https://dvprogram.state.gov adresine giriş yapın.
2- Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) Girin
Başvuru yaparken size verilen confirmation number (onay numarası) ile sisteme giriş yapın.
3- Kişisel Bilgilerinizi Doğru Şekilde Girin
Soyadınızı ve doğum yılınızı doğru bir şekilde girerek sonucu sorgulayabilirsiniz.
4- Sonuç Sayfasını Kontrol Edin
Eğer "Selected" yani seçildiniz mesajını görüyorsanız, sonraki adımlara geçmek için talimatları dikkatlice okuyun.
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