Türkiye’nin dört bir yanındaki gökyüzü meraklıları 2025 meteor yağmurlarının ne zaman gerçekleşeceğini ve bu meteor yağmurlarının Türkiye'den net bir şekilde görülüp görülmeyeceğini araştırıyor. Peki, 2025 meteor yağmurları ne zaman? Meteor yağmurları Türkiye'den görülecek mi?

METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN?

Temmuz ve Ağustos aylarında gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek iki büyük meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek. Güney Delta Aquariidler ve Perseidler meteor yağmurları, temmuz sonu ve ağustos ortasında zirveye ulaşarak izleyicilere adeta bir doğa şöleni sunacak.

GÜNEY DELTA AQUARIID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

18 Temmuz’da başlayan Güney Delta Aquariidler meteor yağmuru, 12 Ağustos’a kadar sürecek. Bu yağmurun en yoğun gözlemlenebileceği zaman ise 29–30 Temmuz gecesi olacak. Ay’ın %27’lik hilal evresinde olması sayesinde bu tarihlerde gökyüzü karanlığı yeterince elverişli olacak. Uzmanlar, saatte yaklaşık 15 ila 20 meteorun görülebileceğini belirtiyor.

PERSEID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Gökyüzü meraklılarının en çok beklediği meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz’dan itibaren gözlemlenmeye başlasa da 12–13 Ağustos gecesi zirve noktasına ulaşacak. Ancak bu yıl %84 dolunay ışık kirliliği yaratabileceği için meteorların görünürlüğünü azaltabilir. Yine de 10–11 Ağustos gecesi gibi dolunay öncesi gecelerde daha net gözlemler yapılabilir. Perseidler sırasında saatte 100'e yakın meteor gözlenmesi bekleniyor.

METEOR YAĞMURLARI NASIL DAHA NET İZLENEBİLİR?

Uzmanlar, bu eşsiz gökyüzü olaylarını net bir şekilde gözlemlemek isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:

Şehir ışıklarından uzak, kırsal veya yüksek rakımlı bölgeler tercih edilmeli.

Gökyüzü gözlemi için en uygun saat aralığı, gece yarısından sabaha kadar olan dönem.

Gözlerin karanlığa alışması için en az 20 dakika boyunca ekransız beklenmeli.

Ay ışığının olmadığı veya az olduğu saatler gözlem için ideal.

Meteor yağmurunu izlemek için özel bir ekipmana gerek yok, çıplak gözle geniş bir görüş alanına sahip olmak yeterli.