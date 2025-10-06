2025 Nobel Tıp Ödülü, bağışıklık sisteminin düzenleyici mekanizmalarını keşfeden Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi’ye verildi. Peki, 2025 Nobel Tıp Ödülü sahibi Shimon Sakaguchi kimdir? Shimon Sakaguchi çalışmaları...

SHİMON SAKAGUCHİ KİMDİR?

Shimon Sakaguchi, bağışıklık sisteminin kendi dokularına zarar vermesini önleyen düzenleyici mekanizmalar üzerine yaptığı öncü bilimsel çalışmalarıyla 2025 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülen üç isimden biridir. Sakaguchi, özellikle düzenleyici T hücreleri (Treg) üzerine yaptığı araştırmalarla tanınmakta; bu hücrelerin bağışıklık sisteminde dengeyi sağlama ve otoimmün hastalıkları önlemedeki rolünü ortaya koymuştur. “Periferik bağışıklık toleransı” alanındaki bu keşif, kanser tedavileri ve bağışıklık temelli hastalıkların anlaşılması açısından tıp dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme olarak kabul edilmektedir.