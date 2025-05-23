2025 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı kadro dağılımı belli olmuştu. Başvuru yapmaya hazırlanan lise (ortaöğretim) ön lisans ve lisans mezunu adaylar, başvuru takvimine odaklandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

2025 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı henüz belli olmadı. Bakan İbrahim Yumaklı Nisan ayında yaptığı açıklamada ilerleyen aylarda personel alımının yapılacağını aktarmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin detayların Haziran ayı içerisinde belli olması bekleniyor. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ÖSYM’ye bildirecek ve kılavuz hazırlanacak.

PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.