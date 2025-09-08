TEKNOFEST 2025 için geri sayım başladı. Teknoloji tutkunları TEKNOFEST 2025'in nerede olacağını merak ediyor. Peki, 2025 Teknofest ne zaman? Teknofest nerede yapılacak? İşte, ayrıntılar...

2025 İSTANBUL NE ZAMAN?

TEKNOFEST İstanbul 2025, 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde, İstanbul’un simge noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

56 farklı ana kategori ve 134 alt kategori ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.