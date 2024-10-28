2025 yılında görülmesi gereken yerler açıklandı
National Geographic dergisi, 2025'te seyahat edilebilecek en iyi 25 yeri sıraladı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 'dünyanın en iyisi' olarak belirlendi.
National Geographic Travel dergisinin Instagram sayfasında yapılan oylamada, Saraybosna, ziyaret edilecek yerler bakımından '2025 Dünyanın En İyisi Okuyucu Ödülü'ne layık görüldü. Derginin oylama sonucunu açıkladığı paylaşımda, kazananın Saraybosna olduğu bildirildi.
Paylaşımda, "Yüzyıllık bir tarih ve doğal güzelliklerle harmanlanmış bu kozmopolit başkentin bu kadar sevilmesine şaşırmamak gerek" ifadesine yer verildi.
Saraybosna'da gezilebilecek yerler arasında yerel dükkanların da sayıldığı paylaşımda, "Miljacka Nehri kıyısında yürüyüş yapın ve kentin size sunduğu manzaranın tadını çıkarın" denildi.
National Geographic, 2025'te seyahat edilebilecek en iyi 25 yeri ve bu yerlerin neden görülmesi gerektiğini şöyle sıraladı:
ANTIGUA, GUATEMALA
Neden gitmeli?
Bir volkanın zirvesine çıkmak için.
OCALA ULUSAL ORMANI, FLORIDA, ABD
Neden gitmeli?
Florida'nın son vahşi bölgelerinden birine kaçış için.
BANGKOK, TAYLAND
Neden gitmeli?
Tapınakları keşif için.
RAJA AMPAT, ENDONEZYA
Neden gitmeli?
Deniz altı ekosistemine dalış için.
GUADALAJARA, MEKSİKA
Neden gitmeli?
Mariachi müziğinin keyfini çıkarmak için.
CENOBİTİK MANASTIRLAR, İTALYA
Neden gitmeli?
Ruhani huzur için.
LOS ANGELES, CALIFORNIA, ABD
Neden gitmeli?
L.A.'nin yeni sanat dünyasında kaybolmak için.
GRÖNLAND
Neden gitmeli?
Bu olağanüstü adaya daha kolay erişimle yolculuğa çıkmak için.
KANAZAWA, JAPONYA
Neden gitmeli?
Kalabalıklardan uzak, klasik Japonya'yı deneyimlemek için.
EASTERN & ORIENTAL EXPRESS, MALEZYA
Neden gitmeli?
Şık bir şekilde demir yollarında yolculuk yapmak için.
BRAŞOV, ROMANYA
Neden gitmeli?
Transilvanya Yolu'nda yürüyüş yapmak için.
CERRADO, BREZİLYA
Neden gitmeli?
Kuş gözlemi yapmak ve kurtları izlemek için.
NORTHLAND, YENİ ZELANDA
Neden gitmeli?
Nadir görülen hayvanları gözlemlemek için.
SENEGAL
Neden gitmeli?
Senegal mutfağını deneyimlemek için.
HAIDA GWAII, BRITANYA KOLUMBİYASI
Neden gitmeli?
Haida geleneklerini gözlemlemek için.
BARBADOS
Neden gitmeli?
Köle ticareti tarihini yeni bir bakış açısıyla öğrenmek için.
SURU VADİSİ, HİNDİSTAN
Neden gitmeli?
Tırmanış için.
BOISE, IDAHO, ABD
Neden gitmeli?
Basklarla parti yapmak için.
ABU DABİ, BAE
Neden gitmeli?
Şehrin yeni müzelerinin tadını çıkarmak için.
MURRAY NEHRİ, AVUSTRALYA
Neden gitmeli?
Avustralya'nın tarımsal kalbinde tekneyle yolculuk yapmak için.
KWAZULU-NATAL, GÜNEY AFRİKA
Neden gitmeli?
Afrika'nın beş büyüklerini (Aslan, pars, gergedan, fil ve Afrika mandası) safaride görmek için.
STOCKHOLM TAKIMADALARI, İSVEÇ
Neden gitmeli?
Kapsamlı yeni parkuru yürümek için adalar arasında geçiş yapmak için.
CORK, İRLANDA
Neden gitmeli?
Gelişen bir kenti keşfetmek için.
DIŞ HEBRIDLER, İSKOÇYA
Neden Gitmeli?
İskoçya'nın gerçek yıldızlarını keşfetmek için.
TUNUS
Neden gitmeli?
Roma kalıntılarını görmek için.
VE SARAYBOSNA, BOSNA-HERSEK
Okuyucuların Seçimi Ödülü sahibi
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