2025 yılında görülmesi gereken yerler açıklandı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:08

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:08

National Geographic Travel dergisinin Instagram sayfasında yapılan oylamada, Saraybosna, ziyaret edilecek yerler bakımından '2025 Dünyanın En İyisi Okuyucu Ödülü'ne layık görüldü. Derginin oylama sonucunu açıkladığı paylaşımda, kazananın Saraybosna olduğu bildirildi.

Paylaşımda, "Yüzyıllık bir tarih ve doğal güzelliklerle harmanlanmış bu kozmopolit başkentin bu kadar sevilmesine şaşırmamak gerek" ifadesine yer verildi.

Saraybosna'da gezilebilecek yerler arasında yerel dükkanların da sayıldığı paylaşımda, "Miljacka Nehri kıyısında yürüyüş yapın ve kentin size sunduğu manzaranın tadını çıkarın" denildi.

National Geographic, 2025'te seyahat edilebilecek en iyi 25 yeri ve bu yerlerin neden görülmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

ANTIGUA, GUATEMALA

Neden gitmeli?

Bir volkanın zirvesine çıkmak için.

OCALA ULUSAL ORMANI, FLORIDA, ABD

Neden gitmeli?

Florida'nın son vahşi bölgelerinden birine kaçış için.

BANGKOK, TAYLAND

Neden gitmeli?

Tapınakları keşif için.

RAJA AMPAT, ENDONEZYA

Neden gitmeli?

Deniz altı ekosistemine dalış için.

GUADALAJARA, MEKSİKA

Neden gitmeli?

Mariachi müziğinin keyfini çıkarmak için.

CENOBİTİK MANASTIRLAR, İTALYA

Neden gitmeli?

Ruhani huzur için.

LOS ANGELES, CALIFORNIA, ABD

Neden gitmeli?

L.A.'nin yeni sanat dünyasında kaybolmak için.

GRÖNLAND

Neden gitmeli?

Bu olağanüstü adaya daha kolay erişimle yolculuğa çıkmak için.

KANAZAWA, JAPONYA

Neden gitmeli?

Kalabalıklardan uzak, klasik Japonya'yı deneyimlemek için.

EASTERN & ORIENTAL EXPRESS, MALEZYA

Neden gitmeli?

Şık bir şekilde demir yollarında yolculuk yapmak için.

BRAŞOV, ROMANYA

Neden gitmeli?

Transilvanya Yolu'nda yürüyüş yapmak için.

CERRADO, BREZİLYA

Neden gitmeli?

Kuş gözlemi yapmak ve kurtları izlemek için.

NORTHLAND, YENİ ZELANDA

Neden gitmeli?

Nadir görülen hayvanları gözlemlemek için.

SENEGAL

Neden gitmeli?

Senegal mutfağını deneyimlemek için.

HAIDA GWAII, BRITANYA KOLUMBİYASI

Neden gitmeli?

Haida geleneklerini gözlemlemek için.

BARBADOS

Neden gitmeli?

Köle ticareti tarihini yeni bir bakış açısıyla öğrenmek için.

SURU VADİSİ, HİNDİSTAN

Neden gitmeli?

Tırmanış için.

BOISE, IDAHO, ABD

Neden gitmeli?

Basklarla parti yapmak için.

ABU DABİ, BAE

Neden gitmeli?

Şehrin yeni müzelerinin tadını çıkarmak için.

MURRAY NEHRİ, AVUSTRALYA

Neden gitmeli?

Avustralya'nın tarımsal kalbinde tekneyle yolculuk yapmak için.

KWAZULU-NATAL, GÜNEY AFRİKA

Neden gitmeli?

Afrika'nın beş büyüklerini (Aslan, pars, gergedan, fil ve Afrika mandası) safaride görmek için.

STOCKHOLM TAKIMADALARI, İSVEÇ

Neden gitmeli?

Kapsamlı yeni parkuru yürümek için adalar arasında geçiş yapmak için.

CORK, İRLANDA

Neden gitmeli?

Gelişen bir kenti keşfetmek için.

DIŞ HEBRIDLER, İSKOÇYA

Neden Gitmeli?

İskoçya'nın gerçek yıldızlarını keşfetmek için.

TUNUS

Neden gitmeli?

Roma kalıntılarını görmek için.

VE SARAYBOSNA, BOSNA-HERSEK

Okuyucuların Seçimi Ödülü sahibi