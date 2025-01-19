2025'in ilk hasadı Manisa'da yapıldı: Jeotermal serada yoğun mesai

Yayınlanma: 19.01.2025 - 13:23

Güncelleme: 19.01.2025 - 13:23

Kula Belediyesi’nin öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera, yenilikçi tarım uygulamalarıyla Kula ekonomisine katkı sağlıyor.

HASAT PROTOKOL ÜYELERİNİN KATILIMIYLA YAPILDI

2024 yılının ekim ayında dikilen 145 bin domates fidesiyle başlayan ikinci üretim sezonunun ilk hasadı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

MODERN TARIM TEKNİKLERİYLE ÜRETİM

Jeotermal enerjiyle ısıtılan ve topraksız tarım tekniğiyle üretim yapılan serada yetiştirilen domatesler, hem iç piyasa hem de yurt dışı pazarlarına sunuluyor. Çevreye duyarlı bu yöntemle, daha az su ve gübre kullanılarak yüksek verimlilik sağlanıyor. Projenin, bölge tarımını daha modern ve sürdürülebilir hale getirdiğini belirten Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, seranın çevre dostu yaklaşımlarıyla dikkat çektiğini ifade etti.

BÖLGE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SAĞLIYOR

Kaymakam Özdemir, "Bu sera, jeotermal kaynakların verimli kullanılması sayesinde hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir proje. Tarımda daha az kaynak kullanılarak yüksek verimlilik elde ediliyor. Bu, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor" dedi ve yeni yılın ilk hasadının hayırlı olmasını temenni etti.