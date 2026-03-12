Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla bayram tatili araştırmaları da hız kazandı. Bu sene 20 Mart'a denk gelen Ramazan Bayramı, 22 Mart günü sonlanacak. Peki, 2026 arefe günü resmi tatil mi? Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

Ramazan Bayramı’nın arefe günü ise 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Mevzuata göre Ramazan Bayramı tatili, arefe günü saat 13.00’ten itibaren başlayarak toplam 3,5 gün resmi tatil olarak uygulanmaktadır.