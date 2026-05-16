Eurovision finaline geri sayım başladı. Yurttaşlar finalin ne zaman olduğunu, nerede yayımlanacağını ve finale hangi ülkelerin kaldığını araştırıyor. Peki, 2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı? İşte ayrıntılar...

EUROVISION FİNALİ NEREDE?

70. Eurovision Şarkı Yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

EUROVISION FİNALİ NE ZAMAN?

Eurovision 2026 finali, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Büyük final gecesi Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

EUROVISION FİNALİ NEREDEN YAYIMLANACAK?

Eurovision 2026, Eurovision’un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

EUROVISION'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Wiener Stadthalle’de gerçekleştirilen ikinci yarı finalde 15 ülke kıyasıya mücadele etti. Yapılan oylama sonucunda Arnavutluk, Avustralya, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Malta, Norveç, Romanya, Çekya ve Ukrayna adını finale yazdırmayı başardı. Bu ülkeler, cumartesi günü Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve ev sahibi Avusturya ile birlikte birincilik için sahneye çıkacak.