Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı?

2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı?

16.05.2026 17:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı?

70. Eurovision Şarkı Yarışması finaline geri sayım başladı. Finale kalan 26 ülkenin kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Finalde yer alacak isimler ve şarkıları araştırılıyor. Peki, 2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eurovision finaline geri sayım başladı. Yurttaşlar finalin ne zaman olduğunu, nerede yayımlanacağını ve finale hangi ülkelerin kaldığını araştırıyor. Peki, 2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı? İşte ayrıntılar...

Image

EUROVISION FİNALİ NEREDE?

70. Eurovision Şarkı Yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

EUROVISION FİNALİ NE ZAMAN?

Eurovision 2026 finali, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Büyük final gecesi Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

EUROVISION FİNALİ NEREDEN YAYIMLANACAK?

Eurovision 2026, Eurovision’un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

 EUROVISION'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Wiener Stadthalle’de gerçekleştirilen ikinci yarı finalde 15 ülke kıyasıya mücadele etti. Yapılan oylama sonucunda Arnavutluk, Avustralya, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Malta, Norveç, Romanya, Çekya ve Ukrayna adını finale yazdırmayı başardı. Bu ülkeler, cumartesi günü  Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve ev sahibi Avusturya ile birlikte birincilik için sahneye çıkacak.

İlgili Konular: #yarışma #eurovision #Eurovision Şarkı Yarışması

İlgili Haberler

Dikkat çeken araştırma: Köpeklerin yüzde 84'ü 'anksiyete' belirtileri gösteriyor
Dikkat çeken araştırma: Köpeklerin yüzde 84'ü 'anksiyete' belirtileri gösteriyor Yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, köpeklerin yüzde 84’ünden fazlasının günlük yaşamda en az hafif düzeyde korku ya da kaygı belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, kronik hale gelen stresin köpeklerin bağışıklık sistemi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.
Diyet kültürünün dayatmalarına karşı yeni yaklaşım: Bedeninizi cezalandırmayı bırakın
Diyet kültürünün dayatmalarına karşı yeni yaklaşım: Bedeninizi cezalandırmayı bırakın Sağlığını iyileştirmek veya kilo vermek isteyenlerin ilk başvurduğu kısıtlayıcı diyetler ve ağır egzersiz programları, ilk günlerdeki yüksek motivasyona rağmen genellikle hüsranla ve suçluluk duygusuyla sonuçlanıyor. Uzmanlar, bedeni cezalandıran sürdürülemez rejimler yerine, hem ruh sağlığını hem de yaşam kalitesini uzun vadede destekleyecek şefkatli ve kalıcı bir yaşam modelinin benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.
Cildinizi korumak isterken sivilceleri azdırıyor olabilirsiniz: Dermatologlardan hayati 'akne' uyarısı
Cildinizi korumak isterken sivilceleri azdırıyor olabilirsiniz: Dermatologlardan hayati 'akne' uyarısı Toplumda en yaygın görülen cilt problemlerinin başında gelen akneye karşı uygulanan pek çok yöntemin, aslında cilde fayda yerine zarar verdiği kanıtlandı. Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD) uzmanları, doğru bilinen ancak sivilce oluşumunu daha da kötüleştiren 10 hatalı alışkanlığı sıralayarak uyarılarda bulundu.