Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mâli bir ibadettir. Peki, 2026 fitre ne kadar? Fitre bedeli ne zamana kadar verilir?

2026 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

FİTRE NE ZAMANA KADAR VERİLİR?

Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkân sağlar. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar.

Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.

Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olur. Ancak yoksulların bayram ihtiyaçlarını önceden giderebilmeleri için Ramazan ayı içerisinde verilmesi daha uygundur. Bayram namazından sonraya bırakılması ise mekruh görülür ancak borç düşmez, yine de ödenmesi gerekir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre, öncelikle kendi çevrenizdeki ihtiyaç sahibi yoksullara, borçlulara, yolda kalmışlara veya öğrencilere verilebilir.

Fakir olmak şartıyla kardeş, amca, dayı, teyze, hala ve onların çocuklarına fitre verilebilir. Hatta yoksul akrabaya öncelik verilmesi daha faziletli kabul edilir.