2050 yılına kadar dünya haritasından silinme riski taşıyan yerler

Küresel iklim değişikliği, sadece doğayı değil, insan yerleşimlerini de tehdit ediyor. Bilim insanlarına göre 2050 yılına kadar bazı bölgeler yükselen deniz seviyeleri, erozyon, su baskınları ve çölleşme nedeniyle haritadan silinebilir. Bu durum, milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalacağı ciddi bir krizi de beraberinde getirebilir.





1. TUVALU

Pasifik Okyanusu’ndaki bu küçük ada ülkesi, deniz seviyesindeki artış nedeniyle en çok risk altında olan yerlerin başında geliyor. Ortalama yüksekliği sadece birkaç metre olan Tuvalu, sık sık yaşanan su taşkınlarıyla boğuşuyor.





2. MALDİVLER

Turizm cenneti olarak bilinen Maldivler, her yıl biraz daha denize gömülüyor. Eğer deniz seviyesi yükselmeye devam ederse, Maldivler 2050’ye kadar tamamen sular altında kalabilir.





3. BANGLADEŞ’İN KIYI BÖLGELERİ

Yoğun nüfusu ve alçak kıyı yapısı nedeniyle Bangladeş de tehlike altında. Özellikle Ganj Deltası bölgesinin büyük kısmının sular altında kalabileceği öngörülüyor.





4. KIRIBATI

Pasifik'teki bir başka ada ülkesi olan Kiribati, deniz seviyesinin yükselmesine karşı savunmasız. Hükümet, vatandaşlarını tahliye etme planlarını çoktan hazırlamış durumda.





5. HOLLANDA'NIN BAZI KESİMLERİ

Gelişmiş altyapısına rağmen, Hollanda'nın deniz seviyesinin altında kalan bazı bölgeleri de risk taşıyor. Set ve baraj sistemleri başarısız olursa, bazı bölgeler haritadan silinebilir.





6. NEW YORK VE MIAMI GİBİ KIYI ŞEHİRLERİ

ABD’de de durum farklı değil. Miami, New York ve New Orleans gibi şehirler, hem deniz seviyesi artışına hem de aşırı hava olaylarına karşı kırılgan.