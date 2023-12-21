Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:59

Güncelleme: 21.12.2023 - 09:59

Gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan bir olaydır. Kuzey yarım kürede yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık tarihi kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Peki, 21 Aralık'ta ne oluyor? 21 Aralık'ta kaç saat gece yaşanır? 21 Aralık kış gündönümü nedir, etkileri nelerdir?

21 ARALIK'TA NE OLUYOR?

21 Aralık'ta meydana gelen olay, güneş sistemindeki yılın en kısa gündüz süresini ve en uzun gece süresini temsil eden olaya denk gelmektedir. Bu tarih, kuzey yarımkürede kış gündönümü olarak adlandırılır.

Kış gündönümü, dünya ekseninin Güneş etrafında dönerken, yerkürenin kuzey yarımküresinin Güneş'e en fazla eğik olduğu anı işaret eder. Bu durumda, kuzey yarımküre Güneş'e daha az eğik olduğu için güneş ışınları daha düşük bir açıyla gelir, bu da günlerin daha kısa ve gecelerin daha uzun olmasına neden olur.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

21 Aralık'ta, kuzey yarımkürede kutup noktalarına en düşük açıyla gelen güneş ışınları, kış mevsiminin başlangıcını simgeler. Güney yarımkürede ise bu tarih, yaz gündönümü olarak adlandırılır ve tam tersi etki gösterir: Gündüzler daha uzun, geceler daha kısadır.

21 Aralık'ta gece süresi, kuzey yarımkürede maksimuma ulaşır ve gün ışığı en kısa sürede kalır. Ancak, bu tarih sonrasında günler yavaşça uzamaya başlar ve ilkbahara doğru güneş ışığı daha fazla artar.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜN ETKİLERİ NELERDİR?

Kış gündönümün etkileri, iklim ve hava koşullarının değişmesiyle ilgili olup, kuzey yarımküre için kışın başlaması anlamına gelir. Bu tarih ayrıca çeşitli kültürlerde kutlamalara ve festivallere de ilham kaynağı olmuştur.

DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.