Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:31

Güncelleme: 21.06.2024 - 09:31

Bugün yaz gündönümü yaşanacak. Bugünden itibaren günlerin kısalıp kısalmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, 21 Haziran'da ne olacak? 21 Haziran neden yılın en uzun günüdür?

GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Gün dönümü, Güneş'in gökyüzünde en yüksek ya da en düşük noktaya ulaştığı ve gündüz sürelerinin en uzun veya en kısa olduğu günlerdir. Yılda iki kez meydana gelir:

Yaz gün dönümü: Genellikle 20 veya 21 Haziran'da gerçekleşir ve Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır. Bu tarihte, Güneş en yüksek noktasına ulaşır ve yaz mevsimi başlar.

Kış gün dönümü: 21 veya 22 Aralık'ta gerçekleşir ve Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüz ve en uzun gece yaşanır. Bu tarihte, Güneş en düşük noktasına ulaşır ve kış mevsimi başlar.

21 HAZİRAN'DA GÜNLER KISALACAK MI?

21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de yaz gündönümüdür ve bu tarih, yılın en uzun gününü ve en kısa gecesini işaret eder. Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla gelir ve bu durum Kuzey Yarımküre'de en uzun günün yaşanmasına neden olur. 21 Haziran'dan itibaren, günler yavaş yavaş kısalmaya başlar. Bu, güneşin her gün biraz daha erken batması ve biraz daha geç doğması anlamına gelir.

EN UZUN GÜN TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?

En uzun günü ülkemizde Sinop yaşayacak. Yarından itibaren yaz mevsimi boyunca geceler daha uzun, gündüzler daha kısa sürecek.