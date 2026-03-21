Her yıl 21 Mart tarihinde meydana gelen ilkbahar ekinoksu, dünyanın döngüsünün önemli dönemlerinden biridir. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir? İlkbahar ekinoksunda neler olur? 21 Mart İlkbahar ekinoksu özellikleri

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir. 21 Mart'tan itibaren Kuzey Yarım Küre’de gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. İlkbaharın başlangıcıdır. Güneş her gün biraz daha erken doğar ve daha geç batar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

Güney Yarım Küre’de ise geceler 21 Mart'tan itibaren gündüzlerden daha uzun olmaya başlar. Son baharın başlangıcıdır.

21 MART EN UZUN GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?

21 Mart tarihi, ne en uzun gece ne de en uzun gündüzdür. Bu tarih tam bir denge anıdır.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUR?

Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

Güneş ışınları her iki yarı küreye aynı açılarla gelir.

Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarıküre'de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarıküre'deki gündüzler Kuzey Yarıküre'den daha uzundur.

21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.