Yayınlanma: 21.09.2024 - 11:05

Güncelleme: 21.09.2024 - 11:05

23 Eylül'de ne olur, sorusu sonbahar ekinoksu yaklaşırken gündeme geldi. Gece ve gündüz eşitliği 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri olmak üzere yılda iki defa gerçekleşir. Peki, 23 Eylül ekinoksu nedir? 23 Eylül'de neler olur?

23 EYLÜL EKİNOKSUNDA NELER OLUYOR?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.

Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. 23 Eylül'de Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekinoks, gece ve gündüz eşitliği durumuna denir. Bu tarihlerden güneş ışınları. Ekvator'a dik gelir ve Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer.

Kuzey Yarımkürede 21 Mart ilkbahar, 23 Eylül sonbaharın başlangıcıdır. Güney Yarımkürede ise, 21 Martta sonbahar 23 Eylülde ilkbahar başlar.

Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar.