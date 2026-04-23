23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı? 23 Nisan'da bankalar resmi tatil mi?
23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan’ın resmî tatil olması nedeniyle banka şubelerinin tamamı perşembe günü kapalı olacak.
23 NİSAN'DA EFT YAPILACAK MI?
23 Nisan resmî tatili boyunca aynı bankanın farklı hesapları arasında havale işlemleri gerçekleştirilebilecek. EFT işlemleri ise yalnızca FAST sistemi üzerinden yapılabilecek.