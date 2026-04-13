Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı da çalışanlar ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar, okullar açık mı? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, 23 Nisan Perşembe günü tüm Türkiye genelinde bir gün süreyle resmi tatil uygulanacak.

23 NİSAN NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı takvimine göre 23 Nisan, Perşembe gününe denk gelmektedir. Hafta içine rastlayan bu anlamlı günde, yurt genelinde kutlama törenleri düzenlenirken kamu ve özel sektörde tatil uygulaması geçerli olacak.

23 NİSAN'DA BANKALAR, OKULLAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Resmi tatil statüsü nedeniyle 23 Nisan Perşembe günü birçok kurum hizmetlerine ara verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumları ve üniversiteler kapalı olacak.