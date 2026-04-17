Her yıl törenlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından resmi tatil mi diye araştırılıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi? 23 Nisan kutlamaları iptal mi edildi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümüne denk gelen bu özel gün, aynı zamanda dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olma özelliği taşır. Bu nedenle ülkemizin en önemli günleri arasındadır.

23 NİSAN'DA OKULLAR KAPALI MI?

23 Nisan'da okullar tatildir. Bu sene 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor ve okullarda 1 gün gün tatil yapılacak.

Kamu kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer resmi daireler kapalı olacak.

Bankalar ve Borsa: 23 Nisan resmi tatil olduğu için bankalar hizmet vermeyecek, Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak.

23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL MI EDİLDİ?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar nedeniyle sosyal medyada 23 Nisan kutlamalarının iptal edilip edilmediği merak konusu oldu. Ancak, kutlamaların iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.