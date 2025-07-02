232 hangi şehrin alan kodu? 0232 nerenin telefon kodu?

Türkiye'deki şehirlerin telefon alan kodları, hem günlük iletişimde hem de iş dünyasında sıklıkla kullanılan önemli bilgilerdendir. Özellikle farklı şehirler arasında yapılan sabit hat görüşmelerinde ya da numara tanımlamalarında alan kodlarının bilinmesi büyük kolaylık sağlar. 0312 Ankara, 0216 İstanbul Anadolu Yakası, 0232 İzmir gibi örneklerle hafızalara kazınan bu kodlar, aynı zamanda bir bölgenin coğrafi ve idari yapısıyla da doğrudan ilişkilidir.

İnternet kullanıcıları tarafından "İzmir ilinin alan kodu nedir?”, “ 0232 kodu hangi şehre ait?”, soruları sıkça aratılıyor.

0232 NERENİN KODU?

İzmir iline ait sabit telefon alan kodu 0232’dir. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’de bu kod hem şehir merkezi hem de ilçeler için kullanılır. Bir başka ilden ya da cep telefonundan İzmir’deki bir sabit hattı aramak için “0 232” ile başlayan numara çevrilmelidir.



