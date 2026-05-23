Kurban Bayramı yaklaşırken internetten alışveriş yapanlar ve paket göndermek isteyenler arama motorlarında "Bayramda kargolar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 25 Mayıs Pazartesi kargolar açık mı? Arefe Günü kargolar çalışıyor mu?

25 MAYIS PAZARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla, kamu personeli için 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün idari izin kapsamına alındı. Ancak idari izin kararı yalnızca kamu kurumlarını kapsadığı için özel sektörü ve özel kargo firmalarını bağlamamaktadır. Bu doğrultuda, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kargolar resmi tatil kapsamında olmadığından normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecektir. Şubeler kargo alımı yapacak, dağıtım araçları ise sahada olacaktır.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı resmi tatili 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona erecek. Bu süreçte tüm kargo firmaları resmi tatil moduna geçeceği için şubeler kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır. Kargo firmalarında normal işleyişe 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla tamamen dönülecektir.