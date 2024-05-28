250 dekarlık tarla kül oldu: Hasada 'temizlik ateşi' düştü

Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:25

Güncelleme: 28.05.2024 - 11:25

Yangın, saat 17.00 sıralarında Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi’nde Akdeniz Üniversitesi'ne ait buğday ekili arazide meydana geldi. Çıkan yangında yaklaşık 250 dekar buğday ekili alan kül oldu. Arazide buğday hasatının yakında yapılacağını, yangının 250 dekar alanı kül ettiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi görevlisi Ali Berik, “Duman çıkınca haberimiz oldu. Acilen alana geldik. İtfaiyeyi aradık bilgi verdik. İtfaiye bu alanda başka bir yangın alanını söndürüyormuş hemen bu tarafa geçti. Kısa zamanda kuru olduğu için ekini söndürme şansı yoktu” dedi.

Berik, “Akdeniz Üniversitesine ait 250 dekar alan yandı, buğday ekiliydi. Bugünlerde hasat yapılacaktı. İhalesi yapılmak üzereydi, 10 gün içinde hasat edilecekti. Muhtemelen temizlik ateşi yaktılar yakınlarda, bir şekilde yangın bu alana da sıçradı” şeklinde konuştu.