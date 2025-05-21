27 dolara aldılar 724 yıllık olduğu ortaya çıktı: Değeri milyon dolarlar ediyor

CNN Science'nin Harvard Hukuk Fakültesi’nin dijital arşivinde sıradan bir el yazması gibi görünen belge, aslında tarihin en önemli hukuk belgelerinden birinin orijinali çıktı. Sadece 27,50 dolara satın alınan bu belge, artık Harvard koleksiyonunun "taçtaki mücevheri" olarak tanımlanıyor.





BİR TESADÜF TARİHİN YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

King’s College London’dan Orta Çağ tarihçisi Prof. David Carpenter, Harvard Hukuk Fakültesi’nin dijital arşivlerinde “gayriresmî Magna Carta kopyaları” ararken rastladığı belgeyi ilk anda tanıdı. “Tıkladığımda bir yasa kitabı bekliyordum, ama karşıma 1300 tarihli orijinal bir Magna Carta çıktı,” diyen Carpenter, heyecanla meslektaşı Prof. Nicholas Vincent’a ulaşarak keşfini doğrulattı.

BELGENİN KÖKENİ VE HİKÂYESİ

Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, söz konusu belgeyi 1946 yılında Londra merkezli Sweet & Maxwell adlı yayınevinden bir açık artırmayla satın aldı. Açıklamalara göre belge, daha önce I. Dünya Savaşı pilotu Maynard’ın koleksiyonunda yer alıyordu. Maynard ise bu belgeyi, kölelik karşıtı kampanyalarıyla tanınan iki aktivistten miras almıştı.

MAGNA CARTA NEDEN ÖNEMLİ?

Magna Carta, İngiltere’de 1215’te ilk kez yayımlanan ve “kral dâhil herkesin yasalara tabi olduğu” ilkesini ortaya koyan bir metindir. Bugün, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve anayasal devlet ilkelerinin tarihsel başlangıç noktası olarak kabul edilir.