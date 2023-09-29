27 yıl önce öldürülmüştü: Rap efsanesi Tupac Shakur cinayetinde yeni gelişme!
27 yıl önce Las Vegas’ta silahlı saldırı sonucunda öldürülen rap efsanesi Tupac Shakur’un cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Las Vegas polisi bir kişiyi tutukladığını duyurdu.
Rap efsanesi Tupac Shakur, 1996 yılında Las Vegas'ta bir arabada silahlı saldırı sırasında dört kez vuruldu. Katili ise bulunamadı.
AP haber ajansınının aktadığına göre, Las Vegas polisi, Tupac Shakur’un ölümü üzerine bir adamı tutukladıklarını söyledi.
Tutuklanan Duane 'Keefe D' Davis hakkındaki suçlamalar belirsizliğini koruyor.
Sahne ismi 2Pac olan Shakur, ilk albümünü 1991’de çıkartmış ve California Love, All Eyez on Me, Changes ve I Ain't Mad at Cha gibi şarkıları hit olmuştu.
Shakur, aracında kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra, 13 Eylül 1996’da ölmüştü.
Shakur dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satmıştı.
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