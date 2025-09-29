MasterChef Türkiye’de haftanın takımları belli oldu. Adana Kebap mücadelesiyle oynanan kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanını seçti. Peki, 28 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu hafta kaptanlık oyununu Sezer kazanırken Mavi takım kaptanı oldu. Sezer Kırmızı takım kaptanı olarak Barış'ı seçti.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

Sezer (Kaptan)

Çağatay

Özkan

Sümeyye

Ayla

Murat Can

İhsan

Eylül

Çağlar

Nisa

KIRMIZI TAKIM