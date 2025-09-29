Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.09.2025 00:36:00
Haber Merkezi
Masterchef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar haftanın yeni takımlarını belirledi. Peki, 28 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de haftanın takımları belli oldu. Adana Kebap mücadelesiyle oynanan kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanını seçti. Peki, 28 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Image

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu hafta kaptanlık oyununu Sezer kazanırken Mavi takım kaptanı oldu. Sezer Kırmızı takım kaptanı olarak Barış'ı seçti. 

Image

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

  • Sezer (Kaptan)
  • Çağatay
  • Özkan
  • Sümeyye
  • Ayla
  • Murat Can
  • İhsan
  • Eylül
  • Çağlar
  • Nisa

KIRMIZI TAKIM

  • Barış (Kaptan)
  • Furkan
  • Hakan
  • Gizem
  • Mert
  • Cansu
  • Onur
  • Aslı
  • Ayten
  • Deniz 
