29 Ekim'de İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz müzeler...

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılına özel İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Peki, 29 Ekim'de İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz müzeler...

29 Ekim'de İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz müzeler...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:17

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 30 müzenin ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da ücretsiz müzeler hangileri? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da ücretsiz gezebileceğiniz müzeler...

İBB BAŞKANI DUYURDU!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 30 İBB Müzesini ücretsiz ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanarak müzeleri paylaştı.

30 MÜZE ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel 30 müzesini ücretsiz ziyaret etme hakkı tanıdı.

İsteyenler 29 Ekim Salı günü 30 müzeyi ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ MÜZELER

1. Taksim Cumhuriyet Müzesi

2. Anadolu Hisarı Müzesi

3. Tekfur Sarayı Müzesi

4. Kemal Sunal Müzesi

5. Aşiyan Müzesi

6. Şişli Atatürk Müzesi

7. İtfaiye Müzesi

8. Karikatür ve Mizah Müzesi

9. Çocuk Bilim Merkezi

10. Müze Gazhane L Binası

11. Gazhane İklim Müzesi

12. Bebek Sarnıcı Galerisi

13. Mecidiyeköy Sanat

14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi

15. Haliç Sanat: Fener Evleri 1

16. Haliç Sanat: Fener Evleri 2

17. Haliç Sanat: Fener Evleri 3

18. Habitat Sanat

19. Gülhane Sarnıcı

20. Casa Botter

21. Büyükada Taş Mektep

22. Artİstanbul Feshane

23. Baruthane Müze

24. İstanbul Tasarım Müzesi

25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi

26. Bulgur Palas

27. İstanbul Sanat Müzesi

28. Bakırköy Sanat

29. Kağıthane Sanat

30. Metrohan


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #ücretsiz müze #müze
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler