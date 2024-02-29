29 Şubat 'Artık Gün' Google'a Doodle oldu! Artık Gün nedir?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:37

Güncelleme: 29.02.2024 - 09:37

Google 29 Şubat 2024 tarihini unutmadı.Google, 29 Şubat artık günü, kurbağa animasyonu ile kullanıcılara tanıttı. Peki, Artık Gün nedir?

ARTIK GÜN DOODLE OLDU

Google, 29 Şubat 2024 artık günü anasayfasına taşıdı. Kurbağa görselinin yer aldığı Doodle'da 28, 29 ve 1 rakamlarına dikkat çekildi.

ARTIK YIL NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir.

Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 vb.Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.