3 bin 500 dönüm alanda ekime başladı: Ekim ayında hasat edilecek...

Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:16

Güncelleme: 30.04.2025 - 14:16

Sivas'ta nisan ayı ile birlikte arazilerdeki hareketlilik arttı. Ekilebilir arazi bakımından Türkiye'de önemli üretim merkezlerinden birisi olan Sivas'ta tarlalarını süren çiftçiler, şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturdu. Hafik ilçesi Göydün köyü sınırlarında yaklaşık 3 bin 500 dönüm arazide ekim yapan çiftçiler, 2025 pancar sezonunun hayırlı olmasını temenni etti.

Kentin pancar üretiminde çok önemli bir il olduğunu ifade eden çiftçi Nihat Kaya, "2025 yılı şeker pancarı ekimine başladık. Bulunduğumuz bölgede 3 bin 500 dönüm alanda ekime başladık. Şeker pancarı anlamında Sivas ilimiz toplamda 5 şehrin şeker fabrikasına ürün gönderimi yapıyor. Şeker oranı anlamında da tatlı oluyor. Verim olarak da rekorlar kırıyoruz. Nisan ayının sonunda toprakla buluşan pancarlar, ekim ayının ortalarında hasat ediliyor. Bütün çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.