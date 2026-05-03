3 Mayıs İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neresi?

3.05.2026 10:48:00
Haber Merkezi
"İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı" heyecanı bugün Üsküdar'da başlıyor. Peki, 3 Mayıs İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neresi?

Peki, 3 Mayıs İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neresi?

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 3 MAYIS

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce etkinlik dolayısıyla kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, 06.00 ile 13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Üsküdar Harem Sahil Yolu'nun Harem Otogarı dönüşleri ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ve bu güzergaha çıkan tüm yollar. Selmani Pak Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi ile Paşa Limanı Caddesi kesişimi arasında kalan Hakimiyeti Milliye Caddesi, Paşa Limanı Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ve Paşa Limanı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi arasında kalan Paşa Limanı Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.

Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi ile Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi arasında kalan Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar. Abdullahağa Caddesi ve Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi ile Abdullahağa Caddesi ile Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımları arasında kalan Abdullahağa Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar."

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 kara yolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi alternatif güzergahlar olarak belirlendi. 

