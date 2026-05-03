3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?

3.05.2026 10:26:00
3 Mayıs günü ülkemizde her yıl Türkçülük Günü olarak kutlanır. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçüler Günü adını almıştır.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI!

"3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun! Türk milletinin birlik, beraberlik ve kültürel zenginliğini her zaman koruyarak daha güçlü yarınlara ilerlememizi diliyorum."

"Bugün, Türk milliyetçiliğinin ve Türkçülük ideallerinin kutlandığı özel bir gün. Türkçülük Günü'nü gururla kutluyor, Türk milletinin birlik ve beraberliğini her zaman ön planda tutmayı hedefliyoruz."

"Türk dilinin ve kültürünün korunması, Türk milletinin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu özel günde, Türkçülük idealleri etrafında kenetlenerek Türk milletinin değerlerine sahip çıkmaya devam edelim."

"3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlamak, Türk milletinin ortak değerlerine ve birlik duygusuna olan inancımızı göstermek demektir. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha ileriye gideceğiz!"

