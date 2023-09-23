300 kilo kenevir yiyen koyunlar 'kafayı' buldu
Yunanistan’ın Volos kentinde yaşanan sel felaketi sonrasında ilginç bir olay meydana geldi. Şehirde bulunan koyun ve keçiler, tıbbi amaçlı yetiştirilen 300 kilo keneviri yedi.
Yunanistan'da eylül başında meydana gelen ve yüzbinlerce dönümlük arazinin sular altında kalmasına neden olan selin en çok etkilediği şehirlerden Volos'ta, tıbbi amaçlı kenevir üretilen seraya giren koyun ve keçilerin 300 kilogram keneviri yediği belirtildi.
Status Stathmos Radyo İstasyonuna konuşan, seranın sahibi Yannis Burunis, "Zavallı hayvancıklar yiyecek bir yeşillik buldu. Yiyecek başka şey yoktu, her şey selde yok oldu." dedi.
Burunis, kovmaya çalıştıkları koyun ve keçilerin serayı terk etmek istemediğini aktararak, "Koyunlar keçilerden daha yükseğe zıplıyordu. Normalde asla böyle olmaz. Yaklaşık 300 kilogram kenevir yedikleri için normal." ifadesini kullandı.
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