2026 yılına girmeye sayılı günler kala, kargo bekleyenler veya gönderim yapacak olanlar, resmi tatil takvimine göre planlarını yapmak istiyor. Peki, 31 Aralık kargolar çalışıyor mu? 31 Aralık Çarşamba kargo çalışma saatleri neler?

31 ARALIK KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

31 Aralık tarihi resmi tatil takviminde yer almamaktadır. Bu nedenle 31 Aralık Çarşamba günü kargolar tam gün hizmet vermeye devam edecektir.

1 OCAK PERŞEMBE KARGO FİRMALARI AÇIK MI?

Yılbaşı günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe, resmi tatil kapsamındadır. Resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumları kapalı olacağı gibi kargo firmaları da genellikle faaliyet göstermemektedir.