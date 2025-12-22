Yeni yıla kısa bir zaman kala yurttaşlar yılbaşı programlarını yapmaya başladı. Peki, 31 Aralık yarım gün mü olacak? 1 Ocak Perşembe günü tatil mi?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN 2026?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2026?

Bu yıl 27-28 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin Çarşamba gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 6 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.