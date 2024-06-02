5 dolara taco satarak Michelin yıldızı aldı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 17:58

Güncelleme: 02.06.2024 - 17:58

Mexico City'nin San Rafael mahallesinde bulunan Taquería El Califa de León, bu hafta başında yayınlanan ilk Michelin Guide Mexico'da bir yıldız aldı ve bu onuru alan ilk Meksikalı taco standı oldu. Taquería El Califa de León'da en az 20 yıldır müşterilerine hizmet veren Şef Arturo Rivera Martínez'e Çarşamba günü popüler tacolarını hazırlarken ünlü beyaz şef ceketi takdim edildi.

Rivera Martínez verdiği demeçte, “İşin sırrı tacomuzun sadeliğinde. Sadece bir tortilla, kaliteli et, kırmızı ya da yeşil sos var. Hepsi bu kadar” diyor.

Taquería El Califa de León 50 yılı aşkın bir süredir küçük bir dükkanda faaliyet gösteriyor ve Meksikalı boğa güreşçisi Rodolfo Gaona'nın adını taşıyan Gaonera taco'suyla tanınıyor.

Michelin Rehberi'nin internet sitesinde yer alan bir açıklamada “Bu dükkanda sadece bir avuç insanın tezgâhta durmasına yetecek kadar alan var ancak burada yapılan Gaonera taco olağanüstü. İnce dilimlenmiş dana fileto ustaca pişirilir, sadece tuz ve bir tutam misket limonu ile tatlandırılır. Aynı anda ikinci bir aşçı da mükemmel mısır ekmeğini hazırlar. Ortaya çıkan kombinasyon saf, temiz ve mükemmel...” ifadelerine yer verdi.

Yukarıda bahsedilen ünlü Gaonera taco'nun yanı sıra müşteriler, plastik tabakta, yaklaşık 5 dolara, diğer 3 çeşidin de tadına bakabiliyor. Michelin Rehberi, “Bu tacoda, bu kalibrede et ve tortilladan başka hiç bir şeye gerek yok, bu iki malzeme bile yeterli” diyor.