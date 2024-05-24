5 dönümle başladı siparişlere yetişemiyor: Kilogramı 60 TL'den satılıyor

Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:46

Güncelleme: 24.05.2024 - 10:49

Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi Gülten Çelik 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu. Aldığı hibe desteğiyle ilk etapta 5 dönümlük bir alanda çilek üretimi yapan kadın girişimci siparişlere yetişemeyince üretim alanını genişleterek 36 dönüme çıkardı.

Kilogramı 60 TL’den satışa sunulan albion türü çileklerde siparişlere yetişemediğini ifade ederek, işçi bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çilek yetiştiriciliğine "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle ilk etapta 5 dönümlük bir alanda üretime başladığını ifade eden Gülten Çelik ise ”Talepler artınca üretim alanımızı genişletmek için çalışma başlattık ve üretimi 36 dönüme çıkardık. Hedefim daha büyük alan da üretim yapmaktı onu da başardık. Yağışlar bu dönem zorladı biraz işçi konusunda sıkıntımız var ama işin üstesinde gelebiliyoruz. Daimi müşterilerimiz var bir alan bir daha alıyor” dedi.