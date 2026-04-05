5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı? 5 Nisan Avukatlar Günü ve tarihi...

Dünya Avukatlar Günü, her yıl 5 Nisan'da kutlanmakta olup, hukukun üstünlüğünü savunan ve adil bir toplumun inşasına katkıda bulunan avukatlarımıza duyulan saygıyı ifade eder.
5 NİSAN DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Her ne kadar “Dünya Avukatlar Günü” olarak anılsa da, bu özel günün kökenleri Türkiye’ye dayanmaktadır. İlk adım, 3 Ocak 1934’te İzmir’de düzenlenen “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısında atılmış ve tüm Türkiye barolarının tek bir çatı altında toplanması kararı alınmıştır.
24 yıl sonra, 5 Nisan 1958’de tüm baro başkanları İzmir Ticaret Odası’nda bir araya gelerek Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmalarını başlatmıştır. Bu tarihi toplantıda iki önemli karar alınmıştır:
Türkiye’deki baroların üst bir kurulda toplanması
Her yıl 5 Nisan’ın “Avukatlar Günü” olarak kutlanması
AVUKATLAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?
Avukatlar Günü, avukatların hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi konusundaki katkılarını onurlandırmak amacıyla kutlanır. Bu özel gün, avukat haklarının korunması, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve hukuk devleti bilincinin toplumda yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşır.
AVUKATLAR GÜNÜ'NE ÖZEL MESAJLAR
- Adaletin kılıcını sallayan, hukukun kalkanı olan tüm avukatlarımızın günü kutlu olsun! Sizler, toplumun huzurunu ve adil bir düzeni sağlamak için çaba gösteren gerçek kahramanlarsınız. Nice başarılı yıllara!
- Hukukun kılavuzları, adaletin bekçileri olarak siz avukatlar, toplumun güvenliğini ve huzurunu sağlamak için özveriyle çalışıyorsunuz. Bu özel gününüzde, mesleğinizdeki başarılarınızın devamını dilerim. Kutlu olsun!
- Tüm zorluklara rağmen, adil bir dünya için mücadele eden ve hukukun üstünlüğünü savunan değerli avukatlarımıza selamlar! Sizler, adaletin ışığını her zaman aydınlatan kahramanlarsınız. Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun!
- Hukukun sağlam temelleri, adaletin güvencesi olan siz değerli avukatlarımıza saygı ve minnettarlıkla... Her biriniz, adaletin kılıcını sallayarak, hukukun bayrağını dalgalandırıyorsunuz. Nice başarılı yıllara!
- Adil bir dünya için mücadele eden, hak ve adaleti savunan tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. Sizler, toplumun vicdanı ve adaletin sesi olarak bizlere ilham veriyorsunuz. Teşekkürler.
- Hukukun koruyucusu, adaletin simgesi olan tüm avukatlarımızın özverili çalışmalarını takdir ediyor, Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Sizler, adil bir dünyanın teminatısınız. Nice yıllara!
- Toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan, hak ve adaleti savunan değerli avukatlarımıza sonsuz teşekkürler. Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun!
- Adaletin kahramanları, hukukun temsilcileri olan tüm avukatlarımızın özverili çalışmalarını ve adalete olan inançlarını takdirle karşılıyor, Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Nice başarılı yıllara!
- Hukukun ışığında yürüyen, adil bir dünya için mücadele eden tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. Sizler, toplumun umudu ve güven kaynağısınız.
- Adil bir toplumun inşasında emeği geçen, hak ve adaleti savunan tüm avukatlarımıza minnettarız. Avukatlar Günü'nüzü kutlar, mesleğinizdeki başarılarınızın devamını dilerim.