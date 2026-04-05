5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı? 5 Nisan Avukatlar Günü ve tarihi...

Dünya Avukatlar Günü, her yıl 5 Nisan'da kutlanmakta olup, hukukun üstünlüğünü savunan ve adil bir toplumun inşasına katkıda bulunan avukatlara duyulan saygıyı ifade eder.

5 NİSAN DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her ne kadar “Dünya Avukatlar Günü” olarak anılsa da, bu özel günün kökenleri Türkiye’ye dayanmaktadır. İlk adım, 3 Ocak 1934’te İzmir’de düzenlenen “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısında atılmış ve tüm Türkiye barolarının tek bir çatı altında toplanması kararı alınmıştır.

24 yıl sonra, 5 Nisan 1958’de tüm baro başkanları İzmir Ticaret Odası’nda bir araya gelerek Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmalarını başlatmıştır. Bu tarihi toplantıda iki önemli karar alınmıştır:

Türkiye’deki baroların üst bir kurulda toplanması

Her yıl 5 Nisan’ın “Avukatlar Günü” olarak kutlanması

AVUKATLAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Avukatlar Günü, avukatların hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi konusundaki katkılarını onurlandırmak amacıyla kutlanır. Bu özel gün, avukat haklarının korunması, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve hukuk devleti bilincinin toplumda yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşır.

AVUKATLAR GÜNÜ'NE ÖZEL MESAJLAR