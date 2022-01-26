500 kişilik grup kar topu savaşı yaptı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 15:24

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, "Dönemin yorgunluğunu kar topu oynayarak atıyoruz" sloganıyla kampüsteki öğrenci, akademisyen ve personeli kar topu oynamaya davet etti. Etkinlik saatinde yemekhanenin önünde bulunan alanda toplanan yaklaşık 500 kişi, kar topu oynadı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte, öğrenciler halay da çekti. Öğrencilerin kar topu savaşı dronla havadan da görüntülendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanı Mehmet Aydemir, "İstedik ki pandemi döneminden sonra güzel bir enstantane olsun. Tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve personelimizle karın tadını doyasıya çıkaralım. Esaret değil, asalet olsun. Hep birlikte kar topu oynamaya başladık. Güzel bir görüntü. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"DÖNEMİN YORGUNLUĞUNU ATTIK"

Üniversite öğrencisi Şeyma Arkın, "Gayet eğlenceli. Savaş var dediler, arkadaşlarımızla birlikte geldik. Dönemin yorgunluğu vardı. Sınavlar da geçti. Çok da güzel bir son oldu bizim için. Havanın soğukluğunu hissetmiyoruz. Enerjimiz çok yüksek. Gayet keyifli" diye konuştu. Öğrencilerden Özgecan Budumlu da "Sınavlardan sonra çok iyi geldi. Benim zaten bütünleme sınavlarım var. Onlara girmeden önce güzel bir organizasyon oldu. Hava soğuk ama çok hissetmiyorum. Sürekli hareket halindeyim. Cephanelik hazırlıyorum. Az önce gözüme kar topu yedim, ben de herkese atıyorum. Dün sosyal medyada görmüştüm. Güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.



