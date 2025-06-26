İstanbul’un toplu taşıma ağının vazgeçilmez parçalarından biri olan 500T otobüs hattının güzergahı değişti. Peki, 500T güzergahı değişti mi? 500T güzergahı hangi duraklardan geçecek?

500T YENİ GÜZERGAHI 2025

İstanbul’un en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T, 2025 itibarıyla güzergahında önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce Tuzla Şifa Mahallesi’nden başlayarak Zeytinburnu Çırpıcı’ya kadar uzanan hat, artık 4. Levent Metro Durağı’nda son bulacak. Bu değişiklik, UKOME’nin 2025 Haziran toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte 500T, Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 72 kilometrelik mesafesini kısmen koruyarak, 4. Levent’ten sonra yolculuğa devam etmek isteyenler için 500L hattıyla ücretsiz aktarma imkanı sunacak.

500T DURAKLARI VE GÜZERGAHI 2025

1 - Şifa Mahallesi / Çayırova

2 - Çiftlik Caddesi / Çayırova

3 - 23 Nisan Caddesi / Tuzla

4 - Karakaya / Tuzla

5 - Göksun Sokak / Tuzla

6 - Gönül Sokak / Tuzla

7 - Sumru Sokak / Tuzla

8 - Başkaya Sokak / Tuzla

9 - Selim Sokak / Tuzla

10 - Kiptaş 2. Etap /Tuzla

11 - Pınar Sokak / Tuzla

12 - Narin Sokak / Tuzla

13 - Karakol / Tuzla

14 - Gümüşpınar Camii / Tuzla

15 - Emiroğlu Caddesi / Tuzla

16 - Demir Sokak / Tuzla

17 - İnönü Caddesi/ Tuzla

18 - Buhar Sokak/ Tuzla

19 - Alper Sokak/ Tuzla

20 - Şifa Mahallesi / Tuzla

21 - Atatürk Caddesi / Tuzla

22 - Tuzla Köprü / Tuzla

23 - Fabrikalar / Tuzla

24 - Hürriyet Caddesi / Tuzla

25 - İçmeler İstasyon / Tuzla

26 - İçmeler Köprüsü / Tuzla

27 - Aydıntepe İstasyon / Tuzla

28 - Esenyalı Sapağı / Tuzla

29 - Yanyol Caddesi / Pendik

30 - Güzelyalı Köprüsü / Pendik

31 - Tersane Köprüsü-2 / Pendik

32 - Tersane Köprüsü-1 / Pendik

33 - Kaynarca / Pendik

34 - Pendik Köprüsü / Pendik

35 - Safaş / Kartal

36 - Vergi Dairesi / Kartal

37 - Keresteciler / Kartal

38 - Selçuk Eraydın A.İ.H.L. / Kartal

39 - Kartal Köprüsü / Kartal

40 - Bölge Trafik / Kartal

41 - Ağız ve Diş Sağ. Mrk. / Kartal

42 - Kartal Sanayi / Kartal

43 - Soğanlık Metro / Kartal

44 - İBB Ek Hizmet Binası / Kartal

45 - Anadolu Adalet Sarayı / Kartal

46 - Cevizli Köprüsü / Kartal

47 - Esenkent Metro / Maltepe

48 - Emek / Maltepe

49 - Esenyol / Maltepe

50 - Huzurevi / Maltepe

51 - Maltepe Köprüsü / Maltepe

52 - Nezahat Aslan Ekşioğlu İ. Ö. O / Maltepe

53 - Altayçeşme / Maltepe

54 - Mavi Evler / Maltepe

55 - Küçükyalı Metro / Maltepe

56 - Kadir Has Lisesi / Maltepe

57 - Altıntepe / Maltepe

58 - Bostancı Köprüsü / Ataşehir

59 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü / Ataşehir

60 - Kozyatağı Metro / Ataşehir

61 - Kavacık Köprüsü / Beykoz

62 - 4. Levent / Beşiktaş



