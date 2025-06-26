İstanbul’un toplu taşıma ağının vazgeçilmez parçalarından biri olan 500T otobüs hattının güzergahı değişti. Peki, 500T güzergahı değişti mi? 500T güzergahı hangi duraklardan geçecek?
500T YENİ GÜZERGAHI 2025
İstanbul’un en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T, 2025 itibarıyla güzergahında önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce Tuzla Şifa Mahallesi’nden başlayarak Zeytinburnu Çırpıcı’ya kadar uzanan hat, artık 4. Levent Metro Durağı’nda son bulacak. Bu değişiklik, UKOME’nin 2025 Haziran toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte 500T, Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 72 kilometrelik mesafesini kısmen koruyarak, 4. Levent’ten sonra yolculuğa devam etmek isteyenler için 500L hattıyla ücretsiz aktarma imkanı sunacak.
500T DURAKLARI VE GÜZERGAHI 2025
1 - Şifa Mahallesi / Çayırova
2 - Çiftlik Caddesi / Çayırova
3 - 23 Nisan Caddesi / Tuzla
4 - Karakaya / Tuzla
5 - Göksun Sokak / Tuzla
6 - Gönül Sokak / Tuzla
7 - Sumru Sokak / Tuzla
8 - Başkaya Sokak / Tuzla
9 - Selim Sokak / Tuzla
10 - Kiptaş 2. Etap /Tuzla
11 - Pınar Sokak / Tuzla
12 - Narin Sokak / Tuzla
13 - Karakol / Tuzla
14 - Gümüşpınar Camii / Tuzla
15 - Emiroğlu Caddesi / Tuzla
16 - Demir Sokak / Tuzla
17 - İnönü Caddesi/ Tuzla
18 - Buhar Sokak/ Tuzla
19 - Alper Sokak/ Tuzla
20 - Şifa Mahallesi / Tuzla
21 - Atatürk Caddesi / Tuzla
22 - Tuzla Köprü / Tuzla
23 - Fabrikalar / Tuzla
24 - Hürriyet Caddesi / Tuzla
25 - İçmeler İstasyon / Tuzla
26 - İçmeler Köprüsü / Tuzla
27 - Aydıntepe İstasyon / Tuzla
28 - Esenyalı Sapağı / Tuzla
29 - Yanyol Caddesi / Pendik
30 - Güzelyalı Köprüsü / Pendik
31 - Tersane Köprüsü-2 / Pendik
32 - Tersane Köprüsü-1 / Pendik
33 - Kaynarca / Pendik
34 - Pendik Köprüsü / Pendik
35 - Safaş / Kartal
36 - Vergi Dairesi / Kartal
37 - Keresteciler / Kartal
38 - Selçuk Eraydın A.İ.H.L. / Kartal
39 - Kartal Köprüsü / Kartal
40 - Bölge Trafik / Kartal
41 - Ağız ve Diş Sağ. Mrk. / Kartal
42 - Kartal Sanayi / Kartal
43 - Soğanlık Metro / Kartal
44 - İBB Ek Hizmet Binası / Kartal
45 - Anadolu Adalet Sarayı / Kartal
46 - Cevizli Köprüsü / Kartal
47 - Esenkent Metro / Maltepe
48 - Emek / Maltepe
49 - Esenyol / Maltepe
50 - Huzurevi / Maltepe
51 - Maltepe Köprüsü / Maltepe
52 - Nezahat Aslan Ekşioğlu İ. Ö. O / Maltepe
53 - Altayçeşme / Maltepe
54 - Mavi Evler / Maltepe
55 - Küçükyalı Metro / Maltepe
56 - Kadir Has Lisesi / Maltepe
57 - Altıntepe / Maltepe
58 - Bostancı Köprüsü / Ataşehir
59 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü / Ataşehir
60 - Kozyatağı Metro / Ataşehir
61 - Kavacık Köprüsü / Beykoz
62 - 4. Levent / Beşiktaş