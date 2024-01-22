54 bin 660 dekar alanda ekim tamamlandı! Mayıs ayında hasat edilecekler...

Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:45

Güncelleme: 22.01.2024 - 17:45

Adana’da turfanda patates toprakla buluştu. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesinde Mayıs ayında hasadı yapılması beklenen turfanda patatesler toprakla buluştu. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Bugün burada 2024 yılı üretimi olacak tohumluk patatesleri toprakla buluşturuyoruz. Tüm üreticilerimize iklim yönünden kazasız belasız bir sezon dilerken, bereketli ve kazançlı bir sezon olmasını temenni ediyoruz’’ dedi.

Geçen yıl 54 bin 660 dekar alanda patates ekimin yapıldığı Adana'da yaklaşık 223 bin ton üretim yapılmıştı. Adana'da patates üretimi turfanda olarak yapılıyor ve Ocak ayı ortasında toprakla buluşan patates, genellikle Mayıs ayının girmesiyle hasat ediliyor.