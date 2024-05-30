55 yıldır yaşadığı ülkesinde vatandaş olmadığını öğrendi

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:17

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:17

Glenn Keogh'a İçişleri Bakanlığı tarafından, 20 yıldan fazla süre önce yürürlükten kaldırılan bir yasa nedeniyle Avustralya vatandaşlığı ve vizesinin olmadığı bilgisi verildi.

İki çocuk babası, durumu işverenine anlattığında, başlangıçta ücretsiz olarak işten çıkarıldı.

ABC Radyosu Melbourne Mornings'de Raf Epstein'a konuşan Bay Keogh, "Artık Avustralyalı değilim ve görünüşe göre son 33 yıldır da Avustralyalı değilim" dedi .

Keogh'un büyükanne ve büyükbabası İrlandalıydı 22 yaşındayken İrlanda vatandaşlığı alamaya karar verdi.

Bunun otomatik olarak İrlanda vatandaşlığı başvurusu olarak değerlendirileceğini ya da daha da önemlisi bunun sonucunda Avustralya vatandaşlığını kaybedeceğini bilmiyordu.

2002'den önce Avustralyalılar, 1948 tarihli Avustralya Vatandaşlık Yasası'nın 17. Maddesi uyarınca başka bir ülkenin vatandaşlığını almaları halinde vatandaşlık haklarını kaybediyorlardı.

Bu kanun 2002 yılında yürürlükten kaldırıldı ancak geriye dönük olarak uygulanmadı. Keogh, Aralık ayında vatandaşlığın yeniden başlaması için başvuruda bulundu.