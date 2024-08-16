Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:13

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:13

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 591 nerenin telefon kodu? +591 hangi ülkenin telefon kodu?

591 NERENİN ALAN KODU?

591 alan kodu Bolivya'ya aittir. Telefonunuza +591 veya 00591 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Bolivya'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.