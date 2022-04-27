6 aya yakındır sadece çiğ et yiyor, takipçileri endişeli

27 Nisan 2022 Çarşamba, 18:21

Sosyal medyada, çoğunlukla ilgi çekmek için denenen tuhaflıklara bir yenisi eklendi. Amerikalı bir Instagram kullanıcısı, paylaştığı "çiğ et yeme" videoları ile ilgileri üzerine çekti.

166 gündür çiğ tavuk, kıyma, yumurta sarısı ve çiğ balık gibi gıdalar tüketen @rawmeatexperiment (çiğ et deneyi) adlı hesabın takipçileri endişeli.

Sosyal medyada paylaştığı iletilerden birinin altına, "Etobur insanları takip ederek doğa, çiftçilik, toprak, tarih, beslenme vb. hakkında çok şey öğrendim" açıklamasında bulunan kullanıcının yakın tarihli bir gönderide, bir şişe suyun yanında "iki kilo çiğ et" yediği görülüyor.