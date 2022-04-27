6 aya yakındır sadece çiğ et yiyor, takipçileri endişeli
Instagram'da yayın yapan Amerikalı bir kullanıcı 166 gündür sadece çiğ et yiyerek yaşamına devam ediyor.
Sosyal medyada, çoğunlukla ilgi çekmek için denenen tuhaflıklara bir yenisi eklendi. Amerikalı bir Instagram kullanıcısı, paylaştığı "çiğ et yeme" videoları ile ilgileri üzerine çekti.
166 gündür çiğ tavuk, kıyma, yumurta sarısı ve çiğ balık gibi gıdalar tüketen @rawmeatexperiment (çiğ et deneyi) adlı hesabın takipçileri endişeli.
Sosyal medyada paylaştığı iletilerden birinin altına, "Etobur insanları takip ederek doğa, çiftçilik, toprak, tarih, beslenme vb. hakkında çok şey öğrendim" açıklamasında bulunan kullanıcının yakın tarihli bir gönderide, bir şişe suyun yanında "iki kilo çiğ et" yediği görülüyor.
Video Haberler
- DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek
- Karların erimesiyle baraj taştı, mezarlık suyla doldu
- '80 yaşıma gelmişim, böylesini görmedim'
- Aleyna Ağgül davasında karar çıktı
- Dilendikleri paralar 'bebek arabasından' çıktı
- Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi
- İki faya dikkat çekip tsunami uyarısında bulundu
- Matbaa kurup sahte döviz basmışlar
- Gazeteci zabıtalar tarafından darbedildi
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- CHP'den ilk açıklama geldi
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- AKP'den Gezi Davası hakimi için ilginç savunma
- Eser Yenenler hastanelik oldu, ameliyata alındı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı